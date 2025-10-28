Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Tiền, 4 căn nhà đổ sụp xuống sông

Ngày 28.10, thông tin từ UBND xã Tân Long cho biết, đêm 27 và rạng sáng 28.10, tại ấp Tân Quới, xã Tân Long (Đồng Tháp) xảy ra vụ sạt lở ven sông Tiền, làm 4 căn nhà của người dân đổ sụp hoàn toàn xuống sông.

Vụ sạt lở khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi xuống sông Tiền ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khu vực sạt lở cách bến phà An Long - Tân Quới khoảng 150 m về hướng thượng nguồn. Khoảng 22 giờ 30 ngày 27.10, ông Trần Văn Lum (62 tuổi) phát hiện phần bụi tre phía sau nhà bị sạt xuống sông nên tri hô, cùng người dân trong xóm di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 0 giờ ngày 28.10, sạt lở tiếp tục xảy ra trên chiều dài khoảng 50 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 30 m, khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi. Ngoài ra, 7 hộ dân lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ người dân di dời tài sản, giăng dây cảnh báo, đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại.

Trước đó, tối 13.10, khu vực ấp Tân Quới cũng từng xảy ra sạt lở bờ sông Tiền dài 30 m, làm sập một căn nhà tạm và nhiều cây trồng ven sông.

Theo Sở NN-MT Đồng Tháp, trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận hơn 155 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài gần 20 km; trong đó 15 điểm nằm trên sông Tiền. Các vụ sạt lở đã làm sập 18 căn nhà, ảnh hưởng 43 căn khác và gây thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng.