Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Tiền, 4 căn nhà đổ sụp xuống sông

Thanh Quân
Thanh Quân
28/10/2025 14:39 GMT+7

Một vụ sạt lở bờ sông Tiền xảy ra trong đêm 27.10, đoạn qua ấp Tân Quới, xã Tân Long (Đồng Tháp) khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi.

Ngày 28.10, thông tin từ UBND xã Tân Long cho biết, đêm 27 và rạng sáng 28.10, tại ấp Tân Quới, xã Tân Long (Đồng Tháp) xảy ra vụ sạt lở ven sông Tiền, làm 4 căn nhà của người dân đổ sụp hoàn toàn xuống sông.

Sạt lở bờ sông Tiền cuốn trôi 4 căn nhà trong đêm - Ảnh 1.

Vụ sạt lở khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi xuống sông Tiền

ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khu vực sạt lở cách bến phà An Long - Tân Quới khoảng 150 m về hướng thượng nguồn. Khoảng 22 giờ 30 ngày 27.10, ông Trần Văn Lum (62 tuổi) phát hiện phần bụi tre phía sau nhà bị sạt xuống sông nên tri hô, cùng người dân trong xóm di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 0 giờ ngày 28.10, sạt lở tiếp tục xảy ra trên chiều dài khoảng 50 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 30 m, khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi. Ngoài ra, 7 hộ dân lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ người dân di dời tài sản, giăng dây cảnh báo, đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại.

Trước đó, tối 13.10, khu vực ấp Tân Quới cũng từng xảy ra sạt lở bờ sông Tiền dài 30 m, làm sập một căn nhà tạm và nhiều cây trồng ven sông.

Theo Sở NN-MT Đồng Tháp, trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận hơn 155 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài gần 20 km; trong đó 15 điểm nằm trên sông Tiền. Các vụ sạt lở đã làm sập 18 căn nhà, ảnh hưởng 43 căn khác và gây thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng.

Tin liên quan

Cận cảnh sạt lở bờ sông Tiền, nhiều ngôi nhà bị 'nuốt chửng'

Cận cảnh sạt lở bờ sông Tiền, nhiều ngôi nhà bị 'nuốt chửng'

Nhiều ngôi nhà ở P.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bị chìm xuống sông Tiền sau những vụ sạt lở gần đây. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Sạt lở đèo Ngoạn Mục

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở sông tiền đồng tháp thiên tai sạt lở bờ sông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận