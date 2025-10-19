Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng trọ

Ngày 19.10, Công an phường Bình Tân cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở hẻm 399 Bình Thành.

Trưa 19.10, thi thể người đàn ông tử vong trong phòng trọ được người thân đưa về lo hậu sự ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, ngày 18.10, người dân sống trong khu nhà trọ ở hẻm 399 Bình Thành, phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ), TP.HCM nghe mùi hôi nên đi kiểm tra.

Lúc này, mọi người phát hiện mùi hôi xuất phát từ phòng trọ của một người đàn ông trung niên đang thuê ở nên báo chủ trọ và cơ quan chức năng.

Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì thấy người đàn ông thuê trọ tại đây đã tử vong. Công an sau đó cho phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tử vong.

Theo người dân, người đàn ông đến thuê trọ và ở một mình tại đây được vài tháng. Người này hành nghề xe ôm công nghệ. Những người trong khu trọ không thấy người này ra khỏi phòng nhiều ngày nay đến khi phát hiện vụ việc trên.

Hiện danh tính người đàn ông tử vong chưa được công an công bố. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y theo quy định, thi thể người đàn ông đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Nguyên nhân người đàn ông tử vong được phát hiện trong phòng trọ ở hẻm 399 Bình Thành, phường Bình Tân đang được công an điều tra.