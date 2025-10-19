Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng trọ

Trần Kha
Trần Kha
19/10/2025 12:50 GMT+7

Nghe mùi hôi, người dân đi kiểm tra rồi báo cho chủ nhà trọ và cơ quan chức năng, sau đó phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng trọ.

Ngày 19.10, Công an phường Bình Tân cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở hẻm 399 Bình Thành.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng trọ - Ảnh 1.

Trưa 19.10, thi thể người đàn ông tử vong trong phòng trọ được người thân đưa về lo hậu sự

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, ngày 18.10, người dân sống trong khu nhà trọ ở hẻm 399 Bình Thành, phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ), TP.HCM nghe mùi hôi nên đi kiểm tra.

Lúc này, mọi người phát hiện mùi hôi xuất phát từ phòng trọ của một người đàn ông trung niên đang thuê ở nên báo chủ trọ và cơ quan chức năng.

Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì thấy người đàn ông thuê trọ tại đây đã tử vong. Công an sau đó cho phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tử vong.

Theo người dân, người đàn ông đến thuê trọ và ở một mình tại đây được vài tháng. Người này hành nghề xe ôm công nghệ. Những người trong khu trọ không thấy người này ra khỏi phòng nhiều ngày nay đến khi phát hiện vụ việc trên.

Hiện danh tính người đàn ông tử vong chưa được công an công bố. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y theo quy định, thi thể người đàn ông đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Nguyên nhân người đàn ông tử vong được phát hiện trong phòng trọ ở hẻm 399 Bình Thành, phường Bình Tân đang được công an điều tra.

Tin liên quan

TP.HCM: Công an xã Bình Chánh bắt kẻ trộm xe máy phòng trọ

TP.HCM: Công an xã Bình Chánh bắt kẻ trộm xe máy phòng trọ

Công an xã Bình Chánh, TP.HCM vừa bắt giữ Bùi Thanh Giàu (31 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) vì hành vi trộm cắp xe máy tại một dãy nhà trọ.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tử vong trong phòng trọ Phòng trọ xe ôm công nghệ phong tỏa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận