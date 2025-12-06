Đuối nước tử vong khi chèo thuyền thúng ra sông nhặt bóng chuyền

Sáng 6.12, UBND P.Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc tỉnh Bình Định) cho biết các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Tr.V.M (14 tuổi, ở P.Quy Nhơn) sau nhiều giờ mất tích do đuối nước trên sông Hà Thanh.

Khoảng 14 giờ ngày 5.12, M. cùng V.T.K (14 tuổi, cùng trú khu vực Tháp Đôi, P.Quy Nhơn) đến khu vực Tổ 1 (P.Quy Nhơn Đông) chơi bóng chuyền. Trong lúc vui chơi, quả bóng rơi xuống nước và trôi ra giữa dòng.

Đến 22 giờ ngày 5.12, nạn nhân đuối nước được tìm thấy và bàn giao cho gia đình ẢNH: SOS 115

Hai thiếu niên chèo thuyền thúng ra sông để lấy bóng. Khi đến đoạn nước chảy xiết, thuyền bị tràn nước rồi lật úp khiến cả hai hoảng hốt kêu cứu. Nghe tiếng kêu, ông Trần Thanh Tuấn gần đó đã kịp thời chèo xuồng ra cứu được K., còn M. bị nước cuốn mất tích.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay hỗ trợ định vị, kết hợp thợ lặn mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đuối nước dưới lòng sông Hà Thanh. Đến khoảng 22 giờ, thi thể M. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.