Thời sự

Nam sinh viên mất tích sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Trần Hiếu
04/12/2025 11:11 GMT+7

Em Trần Quang Mạnh (20 tuổi), sinh viên năm thứ 2 của một Trường đại học ở TP.HCM, bị mất liên lạc với gia đình từ gần 2 tháng qua.

Công an xã Ayun (Gia Lai) vừa phát đi thông báo truy tìm Trần Quang Mạnh (ở xã Ayun) bị mất liên lạc với gia đình gần 2 tháng nay và hiện đang mất tích.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 4.12, ông T.Q.H., bố của Mạnh, cho biết: "Mạnh là con đầu của gia đình, đang là sinh viên năm 2 một trường đại học ở TP.HCM. Cháu là học sinh giỏi, đỗ đại học với số điểm cao. Đầu tháng 10, cháu có gọi điện thoại về nhà xin tiền đóng chi phí học tập và gia đình đã chuyển 14 triệu đồng. Vài ngày sau, cháu tiếp tục liên lạc về nhà nói do nợ nần nên đã bảo lưu kết quả học tập để đi làm trả nợ. Đến giữa tháng 10, gia đình mất liên lạc với cháu".

Nam sinh viên mất tích sau khi xin nhiều tiền từ gia đình- Ảnh 1.

Công an xã Ayun đã phát đi thông báo tìm kiếm Trần Quang Mạnh

ẢNH: CHỤP LẠI TỪ THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN

Khi gia đình vào TP.HCM tìm kiếm, gia đình được nhà trường thông tin Mạnh đã làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Mạnh cũng đã rời khỏi phòng trọ. Suốt gần 2 tháng qua, điện thoại của Mạnh luôn trong tình trạng khóa máy, không thể kết nối.

"Nghe nhiều thông tin tiêu cực về việc bị lừa sang nước ngoài, gia đình tôi vô cùng lo lắng. Chúng tôi mong con bình an trở về nhà. Chúng tôi đã có đơn trình báo về việc mất tích của cháu đến cơ quan chức năng", ông H. nói.

Trước khi mất liên lạc, Mạnh thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Tiểu La, P.Diên Hồng, TP.HCM.

Cô gái ở TP.HCM mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Trước khi rời khỏi nhà ở đường 38, phường Hiệp Bình (TP.HCM) rồi mất tích, cô gái 22 tuổi làm việc trên máy tính nhiều giờ liền và nói với gia đình 'con đang phỏng vấn việc làm'.

