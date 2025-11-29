Du khách Nga bị đuối nước khi tắm biển ở Mũi Né

Vị trí xảy ra vụ đuối nước vào trưa 29.11 dẫn đến việc một du khách quốc tịch Nga tử vong là bãi biển cạnh một resort ở khu phố Hàm Tiến, P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ).

Một nhân viên làm dịch vụ mô tô nước tại khu vực này cho biết, thời điểm trên, ông cùng lực lượng cứu hộ phát hiện 3 du khách bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển. Nhân viên cứu hộ lập tức bơi ra kéo được 2 du khách (người Việt) vào bờ an toàn.

Người còn lại bị dòng chảy cuốn trôi đi rất xa. Một người đã dùng mô tô nước lao ra vị trí nạn nhân bị đuối nước để tiếp cận nhưng khi đến gần thì nạn nhân đã chìm.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ẢNH: D.T

Nạn nhân bị đuối nước sau đó được đưa vào bờ, sơ cứu và đưa lên xe cứu thương chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là ông C.A (60 tuổi, quốc tịch Nga). Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của nạn nhân cũng có mặt tại vị trí chồng bà gặp nạn và theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Được biết, gia đình ông C.A đang lưu trú tại một resort ở P.Mũi Né trong chuyến du lịch.

Sự việc đã được trình báo đến Công an P.Mũi Né. Thi thể nạn nhân hiện được bảo quản tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận để thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định đối với người nước ngoài.

Bãi biển Mũi Né sáng 29.11 sóng không cao, nhưng rất nguy hiểm vì có sóng ngầm tạo dòng chảy xiết ẢNH: Q.H

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra tai nạn trời nắng, mặt biển không có sóng lớn. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ ven biển Mũi Né cho biết, khu vực này vẫn tồn tại sóng ngầm và dòng chảy xiết, rất nguy hiểm đối với du khách.

Các nhân viên cứu hộ cảnh báo, dù sóng không cao nhưng dòng nước ngầm chảy mạnh và tạo xoáy, do đó du khách tuyệt đối không xuống tắm ở những vị trí đã cắm biển cảnh báo. Đây cũng không phải là lần đầu xảy ra trường hợp du khách đuối nước tử vong khi tắm biển tại Mũi Né.