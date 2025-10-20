Đường du lịch ven biển Mũi Né ì ạch tiến độ

“Biểu tượng du lịch” xuống cấp

Tuyến đường ven biển Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng, biểu tượng du lịch của Mũi Né (Bình Thuận cũ), giờ trở thành nỗi ám ảnh của người dân và du khách.

Đoạn từ khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài, vốn được xem là “mặt tiền” của Khu du lịch quốc gia Mũi Né, nay nhếch nhác và xuống cấp trầm trọng. Con đường ngập nước sau mưa, chi chít ổ voi, ổ gà; bùn đất và vật liệu thi công vứt ngổn ngang. Xe máy, ô tô phải nhích từng mét, còn du khách chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cảnh thi công ngổn ngang, kéo dài nhiều ngày trước nhà khiến người dân ở Mũi Né bức xúc ẢNH: QUẾ HÀ

Tuyến đường dài gần 5 km, chạy xuyên qua khu “phố Tây” Hàm Tiến - Mũi Né. Hai bên đường là hàng loạt resort, khách sạn, quán bar, nhà hàng và cơ sở dịch vụ du lịch nối tiếp nhau.

Theo quyết định phê duyệt trước đây của UBND tỉnh Bình Thuận, toàn tuyến sẽ được nâng cấp và mở rộng nền đường lên 17 m, lát vỉa hè bằng gạch, xây dựng hệ thống thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 309 tỉ đồng, trong đó mỗi bên đường được mở rộng thêm 1,5 m so với hiện trạng.

Thế nhưng, hơn một năm sau khi khởi công, dự án mới chỉ đạt khoảng 15% khối lượng, nhiều đoạn thi công dở dang, mặt đường lồi lõm, đọng nước kéo dài.

Dân bức xúc vì ngập úng, sạt lở

Anh Út, nhà ngay ven đường gần chợ Hàm Tiến ngao ngán: "Cứ mưa xuống là đường biến thành dòng suối. Nước chảy từ đồi cát chảy tràn, không thoát được, làm sạt lở, xói mòn. Mặt đường thì sụp lún, xe cộ chạy qua là văng nước tung tóe. Chúng tôi phải dùng máy bơm để hút nước cho xe qua. Nếu không, chỉ cần sụp ổ sâu là nguy hiểm cho người đi xe máy".

Không ai nghĩ đây là tuyến đường ven biển của Khu du lịch quốc gia Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Chị Thái Thị H., chủ một cơ sở du lịch trên tuyến đường này, bày tỏ: “Việc thi công kéo dài khiến khách du lịch phản ứng dữ dội, nhiều người để lại bình luận rất khó chịu. Khách đến Mũi Né mà thấy đường ngập nước, bùn đất thế này thì ai còn muốn quay lại nữa. Cơ sở của chúng tôi thiệt hại doanh thu nặng vì khách hủy đặt phòng liên tục".

Vướng mặt bằng phức tạp

Theo ông Đỗ Minh Trí, Trưởng ban Quản lý Dự án khu vực Phan Thiết (chủ đầu tư, thuộc Ban Quản lý dự án 2, tỉnh Lâm Đồng), nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB) nghiêm trọng, kéo dài suốt nhiều tháng nay nhưng chưa được tháo gỡ.

Toàn tuyến dài hơn 5 km nhưng mới giải tỏa được khoảng 60%. Hiện còn 72 hộ dân đang khiếu nại về ranh giới đất, cho rằng dự án lấy vào phần đất của họ; thêm 51 hộ khác chưa đồng ý cho kiểm kê, khiến tiến độ GPMB gần như giậm chân tại chỗ.

“Chúng tôi chỉ có thể thi công cầm chừng, cứ làm được vài nhà lại vướng. Hệ thống thoát nước không thể đấu nối liên hoàn, đó là nguyên nhân chính gây ngập úng trên tuyến”, ông Trí nói.

Một điểm thi công ngổn ngang phía ven biển, trên đường Huỳnh Thúc Kháng ẢNH: QUẾ HÀ





Ông Dương Văn Phúc, người dân có nhà nằm trong khu vực dự án, bức xúc nói: “Trước đây, chính quyền phường đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà tôi bằng sổ mới, cắt ngắn phần mặt tiền, chừa ra 15 m để làm đường. Nhưng nay dự án chỉ mở rộng 7 m, còn 8 m còn lại vẫn là đất nhà tôi từ trước đến nay. Thế nhưng chính quyền lại yêu cầu muốn làm biến động sổ thì phải nộp tiền cho phần diện tích đất này. Thật rất vô lý”.

Cũng theo ông Phúc, điều khiến người dân bức xúc là cùng một dãy nhà, nhưng có hộ bị thụt vào đến 15 m, trong khi một số hộ khác vẫn giữ nguyên diện tích cũ nên được bồi thường GPMB.

Một số cơ sở du lịch nằm phía mặt biển cũng chưa bàn giao mặt bằng vì cho rằng dự án chỉ thu hồi đất một bên đường là “thiếu công bằng”.

“Bà con chúng tôi đều ủng hộ việc mở rộng tuyến đường du lịch này để khang trang, đẹp đẽ hơn. Nhưng cách thu hồi đất và bồi thường hiện nay chưa hợp lý, khiến nhiều người không đồng thuận”, ông Phúc nói.

Đoạn tuyến này chỉ mở rộng về phía biển, còn phía tây không thể mở rộng do vướng triền đồi cát ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Đỗ Minh Trí cho biết, trong quá trình thi công, có hộ kinh doanh còn cố tình cản trở bằng cách đỗ ô tô chắn ngay trước xe ủi, khiến đơn vị thi công phải tạm dừng.

“Tình trạng này nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền P.Mũi Né thì chúng tôi không thể tự giải phóng mặt bằng được”, ông Trí nói.

Ngày 20.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Hải Anh, Phó chủ tịch UBND P.Mũi Né, cho biết chính quyền phường đang rốt ráo chỉ đạo, bởi tiến độ dự án chậm không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Hải Anh, việc bàn giao mặt bằng hiện vẫn vướng ở hai điểm chính: thứ nhất là tính pháp lý về diện tích từng hộ dân, và thứ hai là giá đất bồi thường chưa được thống nhất.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với chủ đầu tư rà soát, phân loại từng trường hợp cụ thể để xem xét tính pháp lý và giải quyết trên tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, do lịch sử pháp lý đất đai qua nhiều thời kỳ khá phức tạp nên việc xử lý phải thận trọng, không thể làm nhanh được”, ông Trần Hải Anh giải thích.

Đơn vị thi công cầm chừng do thiếu mặt bằng ẢNH: QUẾ HÀ

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, dự án vẫn ì ạch

Trước tình hình dự án chậm tiến độ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường.

Tại đây, ông Nguyễn Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phan Thiết khẩn trương phối hợp với chính quyền P.Mũi Né để đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thi công thông suốt.

Đồng thời, ông đề nghị P.Mũi Né tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về mặt bằng, đặc biệt là đối với 72 hộ dân còn vướng mắc hiện nay.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau đợt kiểm tra của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tình hình trên thực tế vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Mặt đường vẫn lồi lõm, xói lở, nhiều đoạn đọng nước lâu ngày, gây hư hại thêm và tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại.

Các hộ kinh doanh du lịch tại khu vực phản ánh việc thi công kéo dài khiến cảnh quan nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, giảm lượng khách du lịch và ảnh hưởng đến uy tín của điểm đến Mũi Né. Trong khi đó, đơn vị thi công vẫn lúng túng vì “làm tới đâu vướng tới đó” do chưa được bàn giao mặt bằng đồng bộ.

Với tiến độ như hiện nay, khả năng hoàn thành dự án mở rộng đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu trước cuối năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng là rất khó đạt được.



