Đời sống

Ngư dân Mũi Né an táng rùa biển hơn 100 kg - điềm lành từ biển cả

Quế Hà
Quế Hà
18/10/2025 15:00 GMT+7

Ngư dân P.Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cùng Ban quản lý miễu Bà Vàng vừa tổ chức lễ an táng trang trọng cho rùa biển nặng hơn 100 kg trôi dạt vào bờ. Trong tín ngưỡng, đây là linh vật mang lại bình an và may mắn cho ngư dân khi ra khơi.

Sáng 18.10, tại khu vực Bãi Sau, P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), ngư dân cùng Ban quản lý miễu Bà Vàng đã tổ chức lễ an táng rùa biển còn gọi là "rùa bà Kim Quy" theo phong tục địa phương miền biển.

Trước đó, chiều 17.10, trong lúc khai thác hải sản gần bờ, một nhóm ngư dân phát hiện xác rùa biển trôi dạt vào bãi. Cụ rùa có mai màu nâu xám, dài gần một mét, nặng hơn 100 kg, vùng mặt có vết thương. Ngư dân đã đưa "rùa bà" lên bờ, báo cho Ban quản lý miễu Bà Vàng và tiến hành các nghi thức "rước bà về miễu" để làm lễ an táng.

Ngư dân Mũi Né an táng rùa biển trăm ký, điềm lành từ biển cả - Ảnh 1.

Phát hiện cá thể rùa biển quý hiếm trôi dạt vào bờ biển Mũi Né

ẢNH: NGƯ DÂN CUNG CẤP

Theo một chuyên gia bảo tồn rùa ở Khu bảo tồn biển Hòn Cau, dựa vào đặc điểm nhận dạng, "rùa bà" này thuộc loài vích (chelonia mydas) - một trong những loài rùa biển quý hiếm. Loài rùa này thường lên các bãi cạn thuộc vùng biển Phú Quý, Hòn Cau để đẻ trứng. Các ngư dân cao niên ước tính cụ rùa đã hơn 50 tuổi.

Ngư dân Mũi Né an táng rùa biển trăm ký, điềm lành từ biển cả - Ảnh 2.

Cá thể "rùa bà Kim Quy" được chôn cất trang trọng theo tín ngưỡng của ngư dân Mũi Né

ẢNH: TUẤN DUY

Trong tín ngưỡng dân gian vùng biển Nam Trung bộ, rùa biển được xem là linh vật thiêng, gọi là "bà Kim Quy", luôn bảo hộ ngư dân và mang lại bình an. Việc rùa biển "lụy bờ" không chỉ được xem là hiện tượng tự nhiên mà còn là điềm lành, báo hiệu biển yên, gió thuận, đánh bắt may mắn.

Mũi Né - Phan Thiết cũng là vùng biển từng chứng kiến nhiều cá ông lụy vào bờ và được ngư dân nơi đây tổ chức lễ an táng. Theo ngư dân Mũi Né, tàu thuyền nào phát hiện cá Ông lụy đầu tiên phải tổ chức cúng miễu trong 3 năm như là để tang.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

