Người đàn ông Cần Thơ câu được cá rô vàng óng hiếm lạ

Người câu được con cá rô là anh Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ ấp 7, xã Xà Phiên, TP.Cần Thơ; trước đây là xã Xà Phiên, H.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Anh Hùng cho biết anh câu con cá này ở một đoạn sông gần nhà. Sông không lớn nhưng có nhiều lục bình sinh sống. Điểm đặc biệt của con cá rô là vảy màu vàng óng ánh, phần vây có màu vàng cam, cặp mắt màu đen và có một chấm đen ở miệng.

Con cá rô lạ có màu vàng mà anh Nguyễn Thanh Hùng câu được ẢNH: THANH DUY

Anh Hùng cho biết lúc đầu anh không biết đây là giống cá gì vì cá rô thì thường có màu xanh xám hoặc xanh nhạt. Khi mang cá về, bà con hàng xóm tò mò đến xem, nhiều người thích thú vì chưa nhìn thấy con cá rô nào có màu sắc lạ như vậy.

Do thấy cá lạ đẹp mắt nên hiện anh Hùng để nuôi trong xô. Hình ảnh con cá rô vàng được anh Hùng chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người có đam mê cá cảnh. "Đã có 3 người hỏi tôi mua con cá rô vàng nhưng chưa ngã giá. Tuy nhiên, tôi có nói là chưa muốn bán. Cha mẹ tôi cũng khuyên không bán vì biết đâu câu được con cá độc lạ này là điều may mắn", anh Hùng nói.



