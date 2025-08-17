Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Người đàn ông Cần Thơ câu được cá rô vàng óng hiếm lạ

Thanh Duy
Thanh Duy
17/08/2025 12:00 GMT+7

Trong lúc đi câu giải trí, một người đàn ông ở Cần Thơ bắt được cá rô vàng óng, vây cam, khác hẳn cá rô thường, thu hút sự chú ý của dân mạng.

Người câu được con cá rô là anh Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ ấp 7, xã Xà Phiên, TP.Cần Thơ; trước đây là xã Xà Phiên, H.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Anh Hùng cho biết anh câu con cá này ở một đoạn sông gần nhà. Sông không lớn nhưng có nhiều lục bình sinh sống. Điểm đặc biệt của con cá rô là vảy màu vàng óng ánh, phần vây có màu vàng cam, cặp mắt màu đen và có một chấm đen ở miệng.

Đi câu giải trí, chàng trai Cần Thơ bắt được con cá rô lạ- Ảnh 1.

Con cá rô lạ có màu vàng mà anh Nguyễn Thanh Hùng câu được

ẢNH: THANH DUY

Anh Hùng cho biết lúc đầu anh không biết đây là giống cá gì vì cá rô thì thường có màu xanh xám hoặc xanh nhạt. Khi mang cá về, bà con hàng xóm tò mò đến xem, nhiều người thích thú vì chưa nhìn thấy con cá rô nào có màu sắc lạ như vậy.

Do thấy cá lạ đẹp mắt nên hiện anh Hùng để nuôi trong xô. Hình ảnh con cá rô vàng được anh Hùng chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người có đam mê cá cảnh. "Đã có 3 người hỏi tôi mua con cá rô vàng nhưng chưa ngã giá. Tuy nhiên, tôi có nói là chưa muốn bán. Cha mẹ tôi cũng khuyên không bán vì biết đâu câu được con cá độc lạ này là điều may mắn", anh Hùng nói.


Tin liên quan

Cá rô phi nổi trắng hồ, có nhà chết gần 10 tấn cá

Cá rô phi nổi trắng hồ, có nhà chết gần 10 tấn cá

Đến tối 17.4, đã có khoảng 20 tấn cá của nhiều hộ dân chết nổi kín hồ gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Khám phá thêm chủ đề

cá rô cá rô vàng Cần Thơ Câu cá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận