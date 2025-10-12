Đàn cá heo bơi lượn tung tăng gần đảo Hòn Cau

Ngày 12.10, nhân viên Khu Bảo tồn biển Hòn Cau (Lâm Đồng) cho biết trong sáng cùng ngày, một đàn cá heo xuất hiện gần đảo Hòn Cau và bơi lượn.

Đàn cá heo khoảng 20 con, bơi lượn cách bờ của đảo Hòn Cau khoảng 1 km. Đàn cá heo ngoi lên, ngụp xuống liên tục. Thấy cảnh tượng hiếm gặp, nhiều ngư dân lấy điện thoại quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Đàn cá heo khoảng 20 con bơi lội gần khu vực đảo Hòn Cau (Lâm Đồng) ẢNH: Q.H

Trước đây, cá heo cũng từng xuất hiện tại khu vực biển này nhưng chỉ đơn lẻ 1 con, không xuất hiện thành đàn như vậy.

Theo một số ngư dân, việc đàn cá heo số lượng lớn xuất hiện tại đây được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy môi trường biển nơi này đang trở nên trong lành hơn và được cá heo yêu thích, chọn làm nơi di chuyển.

Hòn Cau hay còn gọi là Cù Lao Câu là hòn đảo nhỏ với chiều dài khoảng 1,5 km, nằm cách bờ biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khoảng 10 km. Hòn Cau nổi tiếng là hòn đảo hoang sơ, nước biển xanh trong khiến du khách thích thú.

Rùa biển thường chọn Hòn Cau là nơi lên đẻ trứng. Các tình nguyện viên và nhân viên Khu Bảo tồn biển Hòn Cau (thuộc xã Phước Thể, H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) sẽ đem ổ trứng rùa về khu bảo tồn để ấp và bảo vệ. Khi rùa con nở sẽ được thả về biển.