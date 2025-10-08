Lâm Đồng siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Sở NN-MT Lâm Đồng vừa có báo cáo kết quả chống khai thác vi phạm IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) phục vụ giao ban hằng tuần của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, tính đến ngày 2.10.

Giám sát hành trình 24/24, không để tàu vượt ranh giới

Theo Sở NN-MT Lâm Đồng, Trung tâm Giám sát tàu cá của tỉnh duy trì trực ban liên tục 24/24 giờ, vận hành hiệu quả hệ thống giám sát hành trình (VMS), kịp thời phát hiện các trường hợp mất tín hiệu, vượt ranh giới hoặc có dấu hiệu vi phạm IUU.

Lâm Đồng có 8.400 chiếc tàu cá đang hoạt động, được kiểm soát chặt vi phạm IUU ẢNH: QUỐC HANH

Song song đó, lực lượng bộ đội biên phòng, kiểm ngư và văn phòng kiểm soát nghề cá tại cảng cũng thực hiện nghiêm việc kiểm soát xuất - nhập bến, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác trên biển.

Trong tuần thứ hai của tháng 10.2025, toàn tỉnh đã kiểm soát 265 tàu/719 lượt xuất bến và 230 tàu/386 lượt nhập bến, trong đó nhóm tàu dài từ 15 m trở lên chiếm gần một nửa tổng số lượt ra khơi.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, các trạm biên phòng đã kiểm soát 6.754 tàu/30.963 lượt xuất bến và 6.732 tàu/30.183 lượt nhập bến, đảm bảo 100% được theo dõi và cập nhật dữ liệu hành trình.

Đặc biệt, đến ngày 2.10, Lâm Đồng đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị VMS cho 1.951/1.962 tàu dài từ 15 m trở lên. 11 tàu còn lại đều thuộc diện ngừng hoạt động hoặc chờ xử lý hành chính.

Tàu cá dài trên 15 m vào cảng cá Phan Thiết ẢNH: QUỐC HANH

UBND tỉnh yêu cầu tất cả chủ tàu và thuyền trưởng khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm IUU, đồng thời lập danh sách theo dõi ngư dân "có nguy cơ cao", phân công cán bộ địa phương và lực lượng biên phòng trực tiếp giám sát.

Dù trong năm 2024 không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài, nhưng theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 16.5.2025, tàu cá BTh-84690-TS (chưa rõ địa chỉ cụ thể) bị lực lượng chức năng của Malaysia bắt giữ. Thuyền trưởng và các thuyền viên đang bị tạm giữ tại Malaysia. Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp Công an Lâm Đồng đang xác minh, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định.

UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành thủy sản và các cơ quan liên quan theo dõi sát vụ việc, xử lý nghiêm nếu đủ chứng cứ vi phạm IUU, không để tái diễn tình trạng tương tự.

Truy xuất nguồn gốc đảm bảo minh bạch

Cùng với giám sát hành trình, Lâm Đồng đẩy mạnh công tác truy xuất nguồn gốc để phòng, chống vi phạm IUU.

Trong tuần qua, các cảng cá trong tỉnh đã tiếp nhận 103 tàu/2.215 lượt cập cảng, với sản lượng đạt hơn 5.213 tấn thủy sản; đồng thời có 216 tàu/2.182 lượt rời cảng. Hệ thống điện tử (eCDT) ghi nhận 2.437 lượt cập nhật và cấp 2 giấy xác nhận nguồn gốc cho 25 tấn hải sản.

Bốc dỡ hải sản ở bến cá Phú Hài, thuộc P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUỐC HANH

Từ đầu năm đến ngày 2.10, các cảng đã tiếp nhận 3.057 tàu/23.381 lượt cập cảng, bốc dỡ hơn 41.600 tấn thủy sản. Hệ thống eCDT đã cập nhật 36.088 lượt/47.594 hồ sơ, cấp 39 giấy xác nhận nguồn gốc cho 383,6 tấn hải sản.

Theo Sở NN-MT Lâm Đồng, việc triển khai hệ thống eCDT là bước tiến quan trọng trong quá trình minh bạch hóa dữ liệu, giúp sản phẩm thủy sản địa phương có "hộ chiếu điện tử" đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường châu Âu và các nước phát triển.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường ven biển rà soát toàn bộ trường hợp tàu mất kết nối VMS để xử lý nghiêm theo Nghị định 38/2024/NĐ-CP. Những hành vi cố ý tắt thiết bị, mất kết nối trên 6 giờ mà không báo cáo, hoặc trên 10 ngày không đưa tàu về bờ, đều bị xử phạt nặng.

Từ đầu năm 2024 đến 2.10, tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) đã xử lý 725 vụ vi phạm IUU, với tổng số tiền phạt hơn 6,7 tỉ đồng. Riêng trong năm 2025, các cơ quan chức năng đã xử lý 199 trường hợp, trong đó có 9 vụ mất kết nối VMS trên biển. Bộ đội biên phòng xử phạt 149 vụ với tổng số tiền hơn 666,2 triệu đồng; lực lượng kiểm ngư lập biên bản chuyển xử lý 50 vụ, tương đương 1,33 tỉ đồng.

Trong tuần báo cáo gần nhất, phát hiện thêm 3 vụ vi phạm IUU, tổng số tiền xử phạt hơn 120 triệu đồng.