Thời sự

Tuyên chiến với nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp

Mai Hà
Mai Hà
01/10/2025 08:25 GMT+7

Chiều 30.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia với 21 tỉnh, thành về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc tới người dân, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do bão số 10. Thống kê ban đầu cho thấy đã có 41 người chết, mất tích, nhiều người bị thương; 44.230 nhà hư hỏng, tốc mái; 824 nhà bị ngập; 6.000 ha lúa và hoa màu, 1.338 ha thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình kết cấu hạ tầng bị hư hại.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tuyên chiến với nạn khai thác IUU, đặt mục tiêu đến ngày 15.11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU

ẢNH: NHẬT BẮC

Chia sẻ thêm về sự cố 2 tàu cá vừa bị nạn tại Quảng Trị, Thủ tướng lưu ý khi cứu tàu bị nạn, mới biết đã mất kết nối từ lâu, cho thấy tầm quan trọng của công tác chống khai thác IUU. Quyết tâm cao nhất kiểm soát tình hình; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát triển ngành thủy sản bền vững; xác định rõ trách nhiệm; gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với nghề cá VN.

Người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ, công tác quản lý, xử phạt hành vi vi phạm về mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), vượt ranh giới cho phép trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập.

Khẳng định quyết tâm "tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU", Thủ tướng đặt mục tiêu đến ngày 15.11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU... Những đối tượng nào không chấp hành phải xử lý nghiêm theo pháp luật; bộ, ngành, địa phương nào thực hiện không tốt, nhất là người đứng đầu phải bị xử lý theo quy định.

Theo đó, lực lượng công an và chính quyền các địa phương phải rà soát lại toàn bộ đội tàu; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá. Dứt khoát không cho các tàu không có giấy phép hoạt động, tịch thu giấy phép nếu vi phạm khai thác IUU, bảo đảm hoàn thành ngày 5.10. Bộ NN-MT, các bộ, ngành, địa phương phối hợp kiểm soát chặt chẽ xuất xứ nguồn gốc thủy sản, không để lọt hải sản bất hợp pháp.

Không hài lòng đối với một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU và phê bình các địa phương không có báo cáo về tình hình khắc phục, Thủ tướng nhắc nhở cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực hiện nghiêm quy định. Đảng ủy Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý theo quy định, Chính phủ sẽ có hình thức xử lý theo thẩm quyền với cấp ủy, chính quyền không thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương sửa đổi quy định về xử phạt hành chính theo hướng tăng mức phạt để tăng tính răn đe; các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án, chuyển đổi nghề cho ngư dân, chuyển đổi từ đánh bắt là chính sang nuôi trồng thủy sản. Bộ Quốc phòng tiếp tục giám sát chặt chẽ, báo cáo danh sách tàu cá qua trạm biên phòng, vi phạm quy định trên các vùng biển. Bộ Ngoại giao, Bộ NN-MT cử các đoàn công tác tới các nước để thúc đẩy hợp tác khai thác với các nước láng giềng như Malaysia, Indonesia...

Từ xử phạt nghiêm, truy tố hình sự đến phong trào 'đổi xuyệt điện lấy gạo', chính quyền và người dân cùng vào cuộc nhằm từng bước xóa việc khai thác thủy sản kiểu tận diệt ở Cà Mau.

Thủy sản Thủ tướng Phạm Minh Chính bão số 10 nghề cá khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU xử phạt hành chính Ngư dân
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

