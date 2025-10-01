Tuyên chiến với nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc tới người dân, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do bão số 10. Thống kê ban đầu cho thấy đã có 41 người chết, mất tích, nhiều người bị thương; 44.230 nhà hư hỏng, tốc mái; 824 nhà bị ngập; 6.000 ha lúa và hoa màu, 1.338 ha thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình kết cấu hạ tầng bị hư hại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tuyên chiến với nạn khai thác IUU, đặt mục tiêu đến ngày 15.11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU ẢNH: NHẬT BẮC

Chia sẻ thêm về sự cố 2 tàu cá vừa bị nạn tại Quảng Trị, Thủ tướng lưu ý khi cứu tàu bị nạn, mới biết đã mất kết nối từ lâu, cho thấy tầm quan trọng của công tác chống khai thác IUU. Quyết tâm cao nhất kiểm soát tình hình; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát triển ngành thủy sản bền vững; xác định rõ trách nhiệm; gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với nghề cá VN.

Người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ, công tác quản lý, xử phạt hành vi vi phạm về mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), vượt ranh giới cho phép trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập.

Khẳng định quyết tâm "tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU", Thủ tướng đặt mục tiêu đến ngày 15.11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU... Những đối tượng nào không chấp hành phải xử lý nghiêm theo pháp luật; bộ, ngành, địa phương nào thực hiện không tốt, nhất là người đứng đầu phải bị xử lý theo quy định.

Theo đó, lực lượng công an và chính quyền các địa phương phải rà soát lại toàn bộ đội tàu; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá. Dứt khoát không cho các tàu không có giấy phép hoạt động, tịch thu giấy phép nếu vi phạm khai thác IUU, bảo đảm hoàn thành ngày 5.10. Bộ NN-MT, các bộ, ngành, địa phương phối hợp kiểm soát chặt chẽ xuất xứ nguồn gốc thủy sản, không để lọt hải sản bất hợp pháp.

Không hài lòng đối với một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU và phê bình các địa phương không có báo cáo về tình hình khắc phục, Thủ tướng nhắc nhở cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực hiện nghiêm quy định. Đảng ủy Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý theo quy định, Chính phủ sẽ có hình thức xử lý theo thẩm quyền với cấp ủy, chính quyền không thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương sửa đổi quy định về xử phạt hành chính theo hướng tăng mức phạt để tăng tính răn đe; các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án, chuyển đổi nghề cho ngư dân, chuyển đổi từ đánh bắt là chính sang nuôi trồng thủy sản. Bộ Quốc phòng tiếp tục giám sát chặt chẽ, báo cáo danh sách tàu cá qua trạm biên phòng, vi phạm quy định trên các vùng biển. Bộ Ngoại giao, Bộ NN-MT cử các đoàn công tác tới các nước để thúc đẩy hợp tác khai thác với các nước láng giềng như Malaysia, Indonesia...