Cương quyết tuyên chiến với khai thác IUU

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là lực lượng Quân đội, Công an, Bộ NN-MT trong thúc đẩy, tháo gỡ thẻ vàng IUU. Nhờ đó, số tàu chưa được cấp phép giảm; tàu cá không đủ điều kiện hoạt động giảm; tàu lắp thiết bị VMS tăng; chưa ghi nhận phát sinh thêm tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới trên biển; chưa ghi nhận chính thức thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ẢNH: TTXVN

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ kết quả chuyển biến còn rất chậm so yêu cầu và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, hiện còn 8.508 tàu cá chưa được cấp phép; còn 9.066 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động do chưa đăng ký, không có giấy phép hợp lệ, chưa lắp VMS; còn 249 tàu cá chưa lắp VMS; công tác xử lý tàu cá mất kết nối từ 10 ngày, vượt ranh giới trên biển của khối tàu 24 m vi phạm trước đây chưa có sự chuyển biến so với tuần trước.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 21 tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện dứt điểm việc lắp đặt thiết bị VMS cho tàu cá; Bộ Công an phối hợp với Tòa án nhân dân, các cơ quan chức năng và các ngành, địa phương căn cứ pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội khẩn trương truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm về IUU còn tồn đọng.

Chỉ đạo các bộ, ngành phải chia sẻ, kết nối dữ liệu về dân cư, quản lý nghề cá, giám sát hành trình tàu cá, dữ liệu vi phạm, truy xuất nguồn gốc hải sản..., Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ KH-CN, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) triển khai lắp đặt thiết bị VMS, kiểm tra, chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá. Các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển phối hợp, tuần tra, kiểm soát, không để tàu cá vi phạm IUU. Bộ Tư pháp phối hợp Bộ NN-MT khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 38 về chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo hướng đủ mạnh, đủ sức răn đe để ngăn chặn hành vi khai thác IUU, hoàn thành trước 15.10.

Thủ tướng cũng yêu cầu có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đến ngày 15.11 phải xử lý dứt điểm 4 vấn đề tồn tại, bất cập trong công tác chống khai thác IUU, gồm: quản lý đội tàu; theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá; truy xuất nguồn gốc; thực thi pháp luật, xử lý vi phạm; hoàn thành trước ngày 11.10. Bộ NN-MT hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo và tổng hợp kết quả thực hiện các khuyến nghị cảnh báo thẻ vàng, xây dựng báo cáo thực hiện gửi Ủy ban Châu Âu trước ngày 15.10; tiếp tục duy trì đối thoại kỹ thuật chống khai thác IUU, cung cấp đầy đủ thông tin để Ủy ban Châu Âu sớm thực hiện Đợt thanh tra lần thứ 5...

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển bố trí nguồn lực để thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung cao độ thực hiện dứt điểm và gửi báo cáo về Bộ NN-MT trước ngày 14.10.2025.

Các địa phương xử phạt hành chính tất cả các hành vi khai thác IUU nghiêm trọng đã phát hiện đến nay; xác định rõ nguồn gốc, nguyên nhân các tàu cá chưa đăng ký tại địa phương; phối hợp với Bộ Công an hoàn thành xét xử hình sự các vụ việc đã khởi tố theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Công an xác định rõ chủ sở hữu tàu cá đã xóa đăng ký do thông báo mất tích, xuất khẩu, bán, cho tặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cơ quan truyền thông tích cực tăng cường thông tin về chống khai thác IUU; các cơ quan thanh tra tổ chức các đoàn thanh tra xuống địa phương, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề xuất xử lý nghiêm theo quy định. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải cương quyết, quyết liệt tuyên chiến với khai thác IUU, với mục tiêu chấm dứt việc khai thác IUU để Ủy ban Châu Âu gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam trong năm 2025.