Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

4 trẻ em tử vong do đuối nước ở Gia Lai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
22/11/2025 16:24 GMT+7

4 trẻ em tử vong ở các xã Kông Bơ La, Ia Le, Kbang (Gia Lai) do không may sẩy chân xuống chỗ nước sâu, bị đuối nước.

Ngày 22.11, UBND xã Ia Le cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu N.B.L (6 tuổi - học sinh lớp 1) và cháu V.H.B (9 tuổi - học sinh lớp 4, cùng ở thôn Thiên An, xã Ia Le) tử vong.

Vào chiều 21.11, hai cháu rủ nhau đi chơi và không may bị rơi xuống hố nước sâu. Khi mọi người phát hiện vụ việc thì cả 2 đã tử vong.

4 trẻ em tử vong do đuối nước ở Gia Lai- Ảnh 1.

Gia đình cháu Đ.V có hoàn cảnh rất khó khăn

ẢNH: C.T.V

Trước đó, chiều 21.11, tại xã Kông Bơ La (Gia Lai) cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 bé trai 2 tuổi là Đ.V (ở làng Lok) tử vong. Cùng ngày, bé V. được mẹ đưa đến nhà bà con ở làng Bờ - Chư Pâu, xã Tơ Tung chơi. Gia đình này đang đào hố để xây nhà vệ sinh, gặp mưa lớn nên hố ngập nước, bé Đ.V. ra chơi gần hố thì bị ngã xuống tử vong.

Vào chiều 20.11, cháu N.Q.D (học sinh lớp 6 - ở thôn 10, xã Kbang) bị tử vong vì trượt chân xuống ao nước sâu khi sang chơi nhà bạn.

Những trường hợp tử vong đều có gia cảnh khó khăn. Các địa phương, đoàn thể và những nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ để giúp gia đình mai táng.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Một người bị nước lũ cuốn, một người bị đuối nước

Quảng Ngãi: Một người bị nước lũ cuốn, một người bị đuối nước

Chính quyền xã Đăk Pét (Quảng Ngãi) cho biết, đang huy động lực lượng tìm kiếm một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt cá trên sông Pô Kô.

Khám phá thêm chủ đề

Đuối nước tử vong Gia Lai Thương tâm học sinh đuối nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận