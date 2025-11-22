4 trẻ em tử vong do đuối nước ở Gia Lai

Ngày 22.11, UBND xã Ia Le cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu N.B.L (6 tuổi - học sinh lớp 1) và cháu V.H.B (9 tuổi - học sinh lớp 4, cùng ở thôn Thiên An, xã Ia Le) tử vong.

Vào chiều 21.11, hai cháu rủ nhau đi chơi và không may bị rơi xuống hố nước sâu. Khi mọi người phát hiện vụ việc thì cả 2 đã tử vong.

Gia đình cháu Đ.V có hoàn cảnh rất khó khăn ẢNH: C.T.V

Trước đó, chiều 21.11, tại xã Kông Bơ La (Gia Lai) cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 bé trai 2 tuổi là Đ.V (ở làng Lok) tử vong. Cùng ngày, bé V. được mẹ đưa đến nhà bà con ở làng Bờ - Chư Pâu, xã Tơ Tung chơi. Gia đình này đang đào hố để xây nhà vệ sinh, gặp mưa lớn nên hố ngập nước, bé Đ.V. ra chơi gần hố thì bị ngã xuống tử vong.

Vào chiều 20.11, cháu N.Q.D (học sinh lớp 6 - ở thôn 10, xã Kbang) bị tử vong vì trượt chân xuống ao nước sâu khi sang chơi nhà bạn.

Những trường hợp tử vong đều có gia cảnh khó khăn. Các địa phương, đoàn thể và những nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ để giúp gia đình mai táng.