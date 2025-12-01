Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dừng tìm kiếm vợ chồng công an viên mất tích

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/12/2025 19:46 GMT+7

Sau hơn nửa tháng nỗ lực huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm, lực lượng chức năng tại TP.Đà Nẵng đã dừng công tác tìm kiếm vợ chồng công an viên ở xã vùng cao mất tích trong vụ sạt lở núi.

Chiều 1.12, ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết các lực lượng biên phòng, công an đã chính thức dừng tìm kiếm tung tích 2 vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (28 tuổi, vợ anh Nhô) mất tích do sạt lở núi từ ngày 14.11.

Theo ông Buôn, việc tìm kiếm buộc phải dừng lại do khu vực sạt lở giao thông chia cắt, máy móc không thể tiếp cận. Dù lực lượng biên phòng, công an và địa phương đã tổng lực tìm kiếm suốt hơn 15 ngày nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích.

Dừng tìm kiếm tung tích vợ chồng công an viên mất tích do sạt lở núi- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình anh Zơ Râm Nhô

ẢNH: C.X

Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho hay, lực lượng quân đội và công an đã dừng tìm kiếm từ 3 ngày trước; riêng lực lượng địa phương ngừng tìm kiếm từ ngày 30.11.

Cũng trong ngày 1.12, đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã dẫn đoàn công tác Công an thành phố đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho thân nhân của anh Zơ Râm Nhô. Tại nhà anh Nhô, đoàn đã thắp hương tưởng niệm và gửi lời chia buồn sâu sắc.

Đại tá Long ghi nhận tinh thần tận tụy, trách nhiệm của anh Nhô khi luôn tiên phong bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân phòng chống thiên tai và giữ gìn an ninh trật tự.

Dừng tìm kiếm tung tích vợ chồng công an viên mất tích do sạt lở núi- Ảnh 2.

Đoàn công tác đã trao 10 triệu đồng cùng các phần quà thiết yếu cho gia đình anh Nhô

ẢNH: C.X

Đoàn công tác đã trao 10 triệu đồng cùng các phần quà thiết yếu như bánh, sữa, áo ấm… giúp gia đình phần nào vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Thành Long khẳng định Công an TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm, bảo đảm các chính sách hỗ trợ lâu dài, đặc biệt đối với hai con nhỏ của vợ chồng anh Nhô, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân trước những hy sinh, cống hiến thầm lặng của cán bộ ở cơ sở.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại 2 xã A Vương và Hùng Sơn.

Đại tá Nguyễn Thành Long ghi nhận những nỗ lực của lực lượng cơ sở trong hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão.

Dừng tìm kiếm tung tích vợ chồng công an viên mất tích do sạt lở núi- Ảnh 3.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích vợ chồng công an viên mất tích trước đó

ẢNH: C.X

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 35 phút ngày 14.11 tại địa điểm đầu nguồn sông Bung ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở núi khiến đất đá tràn xuống vùi lấp 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và chôn vùi 15 ha đất sản xuất.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô, chị Bríu Thị Tép và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Đến chiều 19.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút trong tình trạng không còn nguyên vẹn, cách hiện trường khoảng xảy ra sạt lở 1 km.

Vợ chồng anh Zơrâm Nhô mất tích để lại có 2 con còn nhỏ là cháu Zơrâm Hải Dương (7 tuổi) và cháu Zơrâm Việt Hoàng (1 tuổi). 2 cháu hiện đang sống cùng ông bà nội già yếu tại thôn Pứt.

Hiện tại, Đồn Biên phòng Ga Ry đã nhận đỡ đầu 2 cháu để hỗ trợ, chia sẻ phần nào những khó khăn, mất mát của gia đình.

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở núi mất tích dừng tìm kiếm Đà Nẵng Công an TP.Đà Nẵng
