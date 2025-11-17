Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ đội nhận nuôi 2 con của vợ chồng công an viên bị vùi lấp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/11/2025 15:13 GMT+7

Đồn biên phòng Ga Ry (thuộc Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) chính thức nhận nuôi 2 con trai của vợ chồng công an viên đang mất tích do sạt lở núi vùi lấp.

Nhận nuôi 2 con của vợ chồng công an viên bị vùi lấp

Chiều 17.11, trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry (đóng tại xã biên giới Hùng Sơn, TP.Đà Nẵng), cho biết trong sáng cùng ngày, đơn vị đã tổ chức làm lễ nhận "Con nuôi Đồn biên phòng" với 2 trường hợp là con đẻ của vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (28 tuổi, công an viên thôn Pứt, xã Hùng Sơn) và chị Bríu Thị Tép (29 tuổi, vợ anh Nhô).

Anh Nhô và chị Tép là 2 trong 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt vào ngày 14.11.

Đà Nẵng: Bộ đội nhận nuôi 2 con của vợ chồng công an viên bị vùi lấp - Ảnh 1.

Đồn biên phòng Ga Ry thăm hỏi, động viên hai cháu nhỏ

ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Hai cháu bé được nhận nuôi là Zơ Râm Hải Dương (7 tuổi, học lớp 2 Trường tiểu học Gary) và Zơ Râm Việt Hoàng (1 tuổi).

Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho biết, đơn vị hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp 3 triệu đồng cùng 2 suất quà (1 triệu đồng/suất). Ngoài ra, hàng tháng, đơn vị sẽ chu cấp 500.000 đồng cùng 30 kg gạo, dụng cụ học tập cho mỗi cháu cho đến khi học hết lớp 12.

Trước đó, Đồn biên phòng Ga Ry cũng đã tặng 3 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng cho các gia đình có người mất tích trong vụ sạt lở ở thôn Pứt.

Không để người dân quay lại làng khi còn nguy cơ sạt lở

Đồn biên phòng Ga Ry cho hay, từ sáng nay (17.11), thời tiết tiếp tục có mưa lớn, các cán bộ chiến sĩ đã đội mưa di chuyển đồ đạc, hỗ trợ bà con tới điểm tránh trú tại điểm trường tiểu học ở thôn Pứt.

Đà Nẵng: Bộ đội nhận nuôi 2 con của vợ chồng công an viên bị vùi lấp - Ảnh 2.

Đồn biên phòng Ga Ry làm lễ nhận nuôi 2 đứa con trai của vợ chồng công an viên đang bị vùi lấp do sạt lở núi

ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Bộ đội tiếp tục theo dõi tình hình, túc trực ở các điểm dân cư để ngăn không cho người dân quay lại làng trong thời tiết xấu để đề phòng sạt lở. Tại điểm tránh trú, bà con cũng được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống.

Trong khi đó, UBND xã Hùng Sơn cho hay, mưa lớn tiếp tục kéo dài đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã xuất hiện các vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là tại các thôn Achoong, Da Ding và Glao.

Để đối phó với tình hình khẩn cấp, chính quyền xã đã huy động tối đa lực lượng để triển khai thực hiện các mặt công tác. Trong đó, đã vận động và hoàn tất di dời 51 hộ với 214 nhân khẩu của 3 thôn nói trên về trú tránh tạm thời tại trụ sở UBND xã Gary (cũ) và Trường tiểu học bán trú Gary.

Đà Nẵng: Bộ đội nhận nuôi 2 con của vợ chồng công an viên bị vùi lấp - Ảnh 3.

Tình trạng sạt còn diễn ra phức tạp ở xã Hùng Sơn

ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 35 phút ngày 14.11 tại địa điểm đầu nguồn sông A Vương ở thôn Pứt (xã Hùng Sơn) xảy ra vụ sạt lở núi khiến đất đá tràn xuống vùi lấp 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và chôn vùi 15 ha đất sản xuất.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô, chị Bríu Thị Tép và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Ngay trong chiều 14.11, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp gần 700 người dân thuộc 2 thôn nói trên đến nơi an toàn.

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm: Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.

vùi lấp Công an viên mất tích Sạt lở bộ đội Đồn Biên phòng Ga Ry Đà Nẵng
