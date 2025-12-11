Công an lên tiếng vụ nghi ngờ 'người đàn ông 46 tuổi bắt cóc bạn 14 tuổi'

Ngày 11.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an xã Trần Văn Thời đã báo cáo về nghi vấn "bắt cóc" xảy ra tại ấp Rạch Ruộng B.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 10.12, bà N.T.H. (60 tuổi) trình báo về việc phát hiện T.T.N (46 tuổi, quê quán TP.Cần Thơ) có hành vi bắt cóc cháu ngoại của bà là N.T.V (14 tuổi) khi bà đi vắng.

Theo kết quả xác minh của Công an xã Trần Văn Thời, khoảng tháng 11.2025, N. và V. quen nhau qua mạng xã hội, thường xuyên nhắn tin thể hiện tình cảm và hẹn gặp mặt. Ngày 9.12, N. từ TP.HCM xuống Cà Mau, thuê phòng trọ gần nhà V. để gặp bạn.

Bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em, T.T.N được đưa về trụ sở công an để làm rõ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sáng 10.12, V. gửi vị trí nhà cho N.. Khoảng 11 giờ cùng ngày, N. thuê xe ôm đến nhà rủ V. đi chơi, ăn uống. Thời điểm đó, bà H. không có nhà. Do chưa xin phép bà ngoại nên V. từ chối đi. N. yêu cầu V. gọi điện xin phép, nhưng bà H. không đồng ý, kể cả khi N. trực tiếp nói chuyện qua điện thoại cùng bà ngoại của V.

Vài phút sau, bà H. trở về và chất vấn N. "mày ở đâu mà rước cháu tao đi ?". Khi N. đáp là bạn của V. thì bà H. cho rằng "mầy già mà bạn gì với V.", sau đó bà H. đi trình báo công an.

Vụ việc được xác minh là hiểu lầm, không có dấu hiệu hành vi "bắt cóc trẻ em". Tuy nhiên, từ sự việc trên, Công an xã Trần Văn Thời cảnh báo trẻ vị thành niên dễ tin tưởng người quen qua mạng dù chưa từng gặp mặt, dễ dẫn đến những tình huống nguy hiểm hoặc bị lợi dụng. Việc chia sẻ vị trí, thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi người được tiếp cận lớn tuổi hơn, đến từ nơi khác và chủ động tìm gặp.

Trẻ thường không lường trước hậu quả khi tự ý gặp gỡ người quen qua mạng, nhất là khi không có sự giám sát của gia đình. Phụ huynh cần tăng cường quản lý và trao đổi với con về ranh giới an toàn khi dùng mạng xã hội, nhắc nhở con em mình không tự ý tiếp xúc trực tiếp với người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân và phải xin phép người giám hộ trong mọi trường hợp.

Ngoài ra, Công an xã Trần Văn Thời đề nghị người dân thận trọng khi đọc, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh tạo ra hoang mang, ảnh hưởng đến người trong cuộc và trật tự địa phương. Đặc biệt, không chia sẻ thông tin trên mạng xã hội liên quan vụ việc trên, bởi đây chỉ là hiểu lầm và không có dấu hiệu bắt cóc.