Thời sự

Bắt cóc không thành, nhóm nghi phạm quay sang cướp tài sản

Thanh Quân
Thanh Quân
25/11/2025 18:37 GMT+7

Một nhóm nghi phạm lên kế hoạch bắt cóc người đàn ông nhưng bất thành, sau đó nhóm này đã cướp tài sản của bị hại.

Ngày 25.11, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự 6 nghi phạm liên quan vụ cướp tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các nghi phạm đang bị công an bắt giữ gồm: Đỗ Văn Trên (43 tuổi), Võ Tấn Lộc (23 tuổi), Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh (cùng 18 tuổi), Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (16 tuổi, cùng ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Bắt cóc không thành, nhóm nghi phạm quay sang cướp tài sản- Ảnh 1.

Đỗ Văn Trên bị công an bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Qua làm việc với cơ quan chức năng, các nghi phạm khai nhận, ngày 15.10, Đỗ Văn Trên có mượn ông Trần Văn Thanh (ở xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) 1,4 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng. Đến thời hạn nhưng không có tiền để trả, Trên gọi điện cho Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền, Tuấn bàn kế hoạch bắt cóc và giữ ông Thanh ở căn nhà đã thuê tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 22.11, Trên hẹn ông Thanh ra quán nhậu để trả nợ nhưng thực chất là dàn cảnh để các thành viên trong nhóm tấn công nhằm bắt giữ ông Thanh. Tuy nhiên, vụ bắt cóc bất thành, các nghi phạm đã cướp tài sản của ông Thanh là xe máy và trốn chạy về hướng tỉnh Tây Ninh.

Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, lực lượng công an đã bắt giữ 6 nghi phạm và thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện gây án như: súng điện, 1 bơm kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe máy và 1 ô tô, đồng thời thu hồi kịp thời xe máy của nạn nhân.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ "bắt cóc bất thành, cướp tài sản".

