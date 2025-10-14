Bắt giam hai nhân viên giao hàng nhanh tham ô hơn 438 triệu đồng

Ngày 14.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lý Thế Vinh (39 tuổi, ngụ xã Năm Căn) và Phạm Nguyễn Thành Vẹn (33 tuổi, xã Tân Hưng) là nhân viên làm việc ở Bưu cục 54 Hùng Vương, xã Năm Căn (thuộc Công ty CP dịch vụ giao hàng nhanh) để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với của vụ án nhân viên giao hàng nhanh chiếm đoạt tiền thu hộ ẢNH: CACC

Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác là Nguyễn Trung Kiên (39, ngụ Khóm 1, xã Năm Căn), Nguyễn Sáng Mãi (26 tuổi, xã Tân Ân) và Lê Vũ Hải (30, xã Đất Mới)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian làm việc tại Bưu cục 54 Hùng Vương, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền thu hộ của khách hàng, với tổng số tiền hơn 438 triệu đồng.

Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động thu, nộp tiền tại bưu cục, Công ty đã chủ động phối hợp, cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án nhân viên giao hàng nhanh tham ô tài sản được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, trách nhiệm quản lý của đơn vị trực thuộc.



