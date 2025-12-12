Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an điều tra vụ đâm bạn nhậu tử vong ở xã Phan Rí Cửa

H.Linh
H.Linh
12/12/2025 17:05 GMT+7

Trưa 12.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ đâm bạn nhậu tử vong, xảy ra tại xã Phan Rí Cửa.

Nghi phạm đâm bạn nhậu tử vong là Nguyễn Ngọc Thái (29 tuổi, ở xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một quán nhậu ở thôn Lâm Lộc 1 (xã Phan Rí Cửa), vào khoảng 21 giờ ngày 11.12. Thời điểm này, anh N.M.T (32 tuổi, ở xã Phan Rí Cửa) cùng Thái ngồi nhậu chung tại quán.

Công an điều tra vụ đâm bạn nhậu tử vong ở xã Phan Rí Cửa- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ đâm bạn nhậu tử vong (ở xã Hòa Minh cũ, nay là xã Phan Rí Cửa)

ẢNH: L.Đ

Trong lúc ăn nhậu, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Thái bất ngờ dùng hung khí đâm vào vùng bụng của anh T. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và lấy lời khai những người có liên quan để phục vụ điều tra.

Đến khoảng 1 giờ sáng 12.12, nghi phạm Nguyễn Ngọc Thái đã đến Công an xã Phan Rí Cửa trình diện và bị tạm giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện các thủ tục pháp lý để điều tra vụ đâm bạn nhậu tử vong nói trên.

Khám phá thêm chủ đề

đâm bạn nhậu đâm bạn nhậu tử vong tử vong Lâm Đồng Phan Rí Cửa
