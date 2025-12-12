Đồng Nai: Bắt nghi phạm dùng súng bắn người phụ nữ tử vong

Ngày 12.12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở phường An Lộc), điều tra làm rõ vụ việc dùng súng bắn người phụ nữ tử vong xảy ra tại phường An Lộc.

Theo cơ quan công an, trước đó, do có mâu thuẫn với bà T.T.X.T (53 tuổi, ở phường An Lộc) từ trước nên Nguyễn Văn Dương đã nảy sinh ý định giết hại bà T.

Nghi phạm Nguyễn Văn Dương ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Khoảng tháng 8.2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng, đạn để thực hiện hành vi. Khuya 6.12.2025, Dương dùng súng bắn vỡ cửa kính nhà bà T., khi bà T. ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ. Mặc dù, nạn nhân được người thân cùng người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 11.12, bà T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh và Viện KSND khu vực 10 tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Sau đó, lực lượng phối hợp xác định Dương là thủ phạm gây án.

Súng, đạn tang vật cơ quan công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua khám xét, cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong vẫn có 5 viên đạn cùng 592 viên đạn chì khác và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Hiện cơ quan công an tạm giữ Nguyễn Văn Dương để điều tra về hành vi giết người.