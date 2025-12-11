Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ 1 phụ nữ nghi bị súng bắn tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
11/12/2025 19:25 GMT+7

Người phụ nữ ở Đồng Nai nghi bị súng bắn, đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Ngày 11.12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường An Lộc điều tra làm rõ vụ nghi án 1 người phụ nữ nghi bị súng bắn tử vong tại nhà.

Trước đó, khoảng 22 giờ khuya 6.12, bà T.T.X.T (53 tuổi) đang ở nhà cùng gia đình ở khu phố Phú Lạc, phường An Lộc thì giật mình khi thấy cửa chính nhà có vết thủng, nghi bị súng bắn vỡ từ phía ngoài đường vào.

Khi bà T. ra phía trước hiên nhà để kiểm tra thì bất ngờ trên cổ bị một vết thương, nghi bị đạn bắn khiến bà T. gục ngã trước hiên nhà.

Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ 1 phụ nữ nghi bị súng bắn tử vong- Ảnh 1.

Vụ nghi án đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ

ẢNH: C.T.V

Nghe tiếng la hét, người nhà chạy ra kiểm tra thì phát hiện bà T. đang nằm dưới nền nhà, máu chảy nhiều từ cổ ra nên đã đưa bà T. đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Tuy nhiên, đến ngày 11.12, bà T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ nghi án xảy ra, Công an phường An Lộc phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một số mảnh kim loại, nhiều mảnh kính bể nghi do bị súng bắn, cùng các dấu vết liên quan.

Vụ 1 phụ nữ nghi bị súng bắn tử vong đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ.

