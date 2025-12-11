Vụ tai nạn ở đèo Đại Ninh khiến du khách Nga tử vong: Câu hỏi trách nhiệm

Sáng 11.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn ở đèo Đại Ninh (QL28B) đang gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xác định chiếc xe thi công làm rơi đá vào xe khách.

Trước đó, ngày 8.12, đá từ một xe thi công mở rộng QL28B rơi trúng xe khách BS 86B - 012.72 đang lưu thông trên quốc lộ này, đoạn qua xã Phan Sơn (Lâm Đồng), khiến một du khách Nga tử vong và hai người khác bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, các tài xế liên quan đã cho xe rời khỏi hiện trường. Công an cho biết, xe khách gặp nạn không được trang bị camera hành trình theo quy định nên không ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn.

Chiếc xe khách BS 86B - 012.72 gặp nạn tại đèo Đại Ninh khiến 1 du khách người Nga tử vong, 2 người bị thương

ẢNH: D.T

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực xảy ra tai nạn không có camera ven đường và cũng không có dân cư sinh sống nên việc truy xuất hình ảnh vụ tai nạn đang là vấn đề khó khăn cho lực lượng chức năng.

Vụ tai nạn hy hữu này đang khiến dư luận đặt câu hỏi: Trách nhiệm thuộc về ai?

Ai chịu trách nhiệm?

Ngay sau vụ tai nạn, Công an xã Phan Sơn đã triệu tập nhiều tài xế đang vận chuyển đất đá thi công ở khu vực này để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng sau đó xác định 3 xe ben nghi vấn và tiếp tục sàng lọc, khoanh vùng được 1 xe có dấu hiệu là phương tiện gây ra vụ tai nạn. Công an xã Phan Sơn đã bàn giao chiếc xe này và tài xế cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra.

Vết vỡ kính chắn gió ngay trước mặt tài xế xe khách BS 86B - 012.72, được cho là nơi đá rơi trúng gây ra vụ tai nạn

ẢNH: D.T.

Trao đổi với PV Thanh Niên về vụ tai nạn ở đèo Đại Ninh, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, giảng viên Học viện Tư pháp) cho biết có nhiều tình huống pháp lý có thể đề cập.

Theo quy định của điều 49 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024: Xe vận chuyển vật liệu rời, đá, cát, phế thải phải được che đậy kín, chằng buộc chắc chắn, không để rơi vãi trong suốt quá trình lưu thông, đồng thời hàng hóa phải thấp hơn mép thùng xe tối thiểu 10 cm. Khoản 13 điều 9 của luật này cũng quy định: Nghiêm cấm tuyệt đối việc chằng buộc không đúng quy định hoặc vận chuyển vượt kích thước, khối lượng cho phép.

Nếu kết quả điều tra của công an xác định xe tải chở vật liệu không che chắn, không chằng buộc, hoặc do điều khiển xe nhưng không làm chủ tốc độ, không đúng làn đường gây tai nạn, là nguyên nhân trực tiếp gây hậu quả chết người, thì tài xế xe tải có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong trường hợp vi phạm gây hậu quả đến chết người, có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Các xe ben chở đá thi công đèo Đại Ninh ẢNH: H.L.

Nếu xác định tài xế xe tải sau khi làm rơi đá gây tai nạn mà lái xe bỏ chạy nhằm trốn tránh trách nhiệm, hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 điều 260 của bộ luật Hình sự với hình phạt tù từ 3 - 10 năm.

Về trách nhiệm dân sự, tài xế, là người trực tiếp chiếm hữu và sử dụng "nguồn nguy hiểm cao độ", cụ thể là xe ben chở đá.

Theo quy định tại điều 601 bộ luật Dân sự năm 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 6.9.2022 của TAND tối cao: Người được chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Trừ trường hợp giữa chủ sở hữu và người được giao chiếm hữu, sử dụng có thỏa thuận khác không trái pháp luật, đạo đức xã hội, hoặc không nhằm trốn tránh việc bồi thường.

Chủ xe cũng có thể chịu trách nhiệm hình sự

Cũng theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, nếu trường hợp chủ xe giao xe cho tài xế không có giấy phép lái xe, gây ra thiệt hại thì chủ xe phải bồi thường thiệt hại.

Nếu chủ phương tiện biết rõ tài xế không đủ điều kiện điều khiển xe nhưng vẫn giao phương tiện, dẫn đến tai nạn, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 264 bộ luật Hình sự.

Đất đá thi công trên QL28B tràn ra đường, nghi ngờ là vị trí xảy ra vụ tai nạn ở chân đèo Đại Ninh ẢNH: H.LINH

Nếu kết quả điều tra xác định tài xế xe khách 16 chỗ có lỗi như chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái, không giữ khoảng cách an toàn… khiến xe va chạm với xe tải chở đá và làm đá từ thùng xe tải rơi trúng, dẫn đến tai nạn, thì tài xế này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trường hợp tài xế xe khách 16 chỗ (chở du khách Nga) không vi phạm quy định an toàn giao thông và không phải nguyên nhân gây tai nạn, thì việc xe không gắn camera giám sát hành trình vẫn vi phạm khoản 2 điều 35 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Khi đó, chủ phương tiện vẫn bị xử phạt theo điều 20 Nghị định 68.

Bên cạnh đó, điều 80 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải dừng xe, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và báo cơ quan chức năng. Việc rời khỏi hiện trường chỉ được phép trong trường hợp đi cấp cứu hoặc bị đe dọa đến tính mạng, nhưng vẫn phải trình báo ngay cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư Quân cho biết các tình huống pháp lý nêu trên "đang chờ" bản kết luận điều tra nguyên nhân của Cơ quan Cảnh sát điều tra để xác định trách nhiệm.