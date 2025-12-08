Vụ tai nạn ở đèo Đại Ninh: 3 nạn nhân là người Nga

Chiều 8.12, Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận đã có báo cáo về công tác cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn ở đèo Đại Ninh (QL28B) khi một xe ben thi công làm rơi đá trúng xe đang chở nhóm du khách Nga. Sự cố khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo báo cáo, cả 3 nạn nhân được đưa vào cấp cứu vào sáng 8.12 đều có quốc tịch Nga. Thông tin từ tài xế Trần Cao Minh Trí (lái xe khách BS 86B - 012.72) cho biết, trên xe có 11 hành khách người Nga. Tài xế Trí đón khách từ xã Tiến Thành và Mũi Né lúc 4 giờ sáng cùng ngày, di chuyển theo QL28B để lên Đà Lạt.

Chiếc xe chở 11 khách Nga gặp nạn tại đèo Đại Ninh ẢNH: C.T.V

Kính chắn gió trước vị trí tài xế bị viên đá lớn văng trúng ẢNH: C.T.V

Đến khoảng 6 giờ 50, khi xe chạy qua đoạn đường thuộc xã Phan Sơn (Lâm Đồng), bất ngờ gặp một xe ben chở đá đi ngược chiều từ hướng đèo Đại Ninh xuống ôm cua với tốc độ nhanh. Một viên đá lớn từ thùng xe ben văng ra, đập vỡ kính chắn gió trước vị trí tài xế Trí, rồi tiếp tục bay vào khoang hành khách, trúng 3 người ngồi sau ghế lái. Cú va chạm mạnh khiến các du khách này thương vong.

Thời hạn đăng kiểm của xe khách BS 86B - 012.72 đến ngày 21.2.2026

ẢNH: Q.H

Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận cho biết lúc 8 giờ 30 tiếp nhận 3 nạn nhân từ vụ tai nạn. Nạn nhân tử vong là bà S.P (57 tuổi, quốc tịch Nga). Khi nhập viện, bà đã ngưng tim, ngưng thở; vùng trán trái có vết thương dài 6 cm sâu sát xương, chảy máu mũi phải, biến dạng xương chính mũi phải, tụ máu kính râm, bầm tím 2 hố mắt.

Nạn nhân thứ hai là ông B.A (tuổi 51, quốc tịch Nga), có vết thương trên đầu, được chẩn đoán ban đầu chấn thương đầu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (ở Phan Thiết).

Nạn nhân thứ ba là bà B.T (45 tuổi, quốc tịch Nga) khi nhập viện có tình trạng xây xát nhẹ, sưng bầm đỉnh đầu, tiếp xúc tốt; không có dấu hiệu thần kinh khu trú và người bệnh từ chối điều trị.

Khu vực đang thi công để mở rộng tuyến QL28B, dưới chân đèo Đại Ninh ẢNH: Q.H

Tài xế Trần Cao Minh Trí (56 tuổi, ở P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ, nay là P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) đồng thời là chủ xe. Chiếc xe gặp nạn là loại 16 chỗ, hiệu Ford Transit, sản xuất năm 2018, còn hạn đăng kiểm đến ngày 21.2.2026. Ông Trí cho biết thời điểm xảy ra tai nạn không có phiên dịch nên không nắm thêm thông tin từ hành khách.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ tai nạn xảy ra ở địa bàn xã Phan Sơn và chỉ cách UBND xã chừng 5 km. Ngay sau khi các nạn nhân nhập viện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận gọi đến Công an xã Phan Sơn để báo thông tin vụ tai nạn.

Hiện lực lượng công an đã triệu tập nhiều tài xế thi công ở khu vực đèo Đại Ninh, đồng thời truy xuất camera an ninh để truy tìm chiếc xe làm rơi đá vào xe chở khách Nga, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.