Tai nạn ở đèo Đại Ninh: Đá từ xe công trình rơi trúng xe 16 chỗ, 1 người nước ngoài tử vong

Theo thông tin ban đầu mà PV Thanh Niên có được, vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại đèo Đại Ninh, đoạn Km 42 QL28B đang thi công, sửa chữa và mở rộng (thuộc xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng; khu vực xã Phan Lâm, H.Bắc Bình, Bình Thuận cũ).

Chiếc xe gặp nạn là loại 16 chỗ BS 86B-012.72, do tài xế Trần Cao Minh Trí (56 tuổi) điều khiển, trên xe có 11 người nước ngoài đều nói tiếng Nga (chưa rõ quốc tịch) và không có phiên dịch đi cùng.

Chiếc xe xuất phát từ Mũi Né lúc 4 giờ 30 ngày 8.12, chở đoàn khách đi Đà Lạt theo QL28B. Khi đến vị trí cách UBND xã Phan Sơn khoảng 6 km về phía đèo Đại Ninh, đoạn tuyến đang thi công phá đá, thì bất ngờ bị đá từ một chiếc xe đang thi công công trình rơi trúng chiếc xe khách. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 ngày 8.12.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận (thị trấn Chợ Lầu cũ), nơi đang bảo quản thi thể du khách tử nạn ẢNH: Q.H

Hậu quả, một du khách người nước ngoài tử vong, đang bảo quản thi thể tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận (thuộc xã Bắc Bình, tức thị trấn Chợ Lầu, H.Bắc Bình cũ); có 2 du khách bị thương, một người đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận, một người bị nặng hơn đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (ở P.Phan Thiết).

Hiện Công an xã Phan Sơn đã tiếp cận hiện trường và phối hợp với lực lượng chức năng đưa tất cả các tài xế xe thi công về trụ sở, truy xuất camera trên đường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này. Một lãnh đạo xã Phan Sơn đã xác nhận thông tin trên với PV Thanh Niên lúc 12 giờ trưa nay.

Những chiếc xe của đơn vị thi công đang bị Công an xã Phan Sơn giữ lại để điều tra, trưa 8.12 ẢNH: C.T.V

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đang mở rộng khúc cua, đơn vị thi công phải dùng mìn phá đá để xử lý nền đường. Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Công trình này từng nhiều lần bị báo chí phản ánh thi công chậm chạp, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.