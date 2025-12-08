Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phá cabin, cứu 5 người mắc kẹt sau tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/12/2025 15:45 GMT+7

Một vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Quảng Trị, khiến 5 người mắc kẹt trong cabin, trong đó 2 người tử vong tại chỗ.

Ngày 8.12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, phải đến cuối giờ sáng 8.12, tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh mới thoát khỏi cảnh ùn tắc do 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Km 635+500 tuyến cao tốc Bắc - Nam, thuộc xã Hoàn Lão (Quảng Trị).

Tại thời điểm này, xe tải BS 36H - 054.67 do tài xế Trần Văn Trung (27 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển đã va chạm mạnh vào đuôi xe tải BS 61C - 037.54 kéo theo rơ móc BS 63R - 004.93 do ông Nguyễn Văn Hậu (59 tuổi, ở xã Vỹ Quý, Tiền Giang) điều khiển, đang dừng trên cao tốc.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

ẢNH: THANH LỘC

Ngay khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Cabin xe tải BS 36H - 054.67 bị biến dạng nặng, không thể mở bằng phương pháp thông thường, buộc lực lượng chức năng phải dùng thiết bị chuyên dụng để phá cabin, mở rộng không gian và tiếp cận nạn nhân.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa được 5 người ra khỏi cabin. Trong số này, 2 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Vụ va chạm gây tắc nghẽn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc, kéo dài nhiều km. Các phương tiện hướng Bắc - Nam phải rẽ xuống đường Hồ Chí Minh tại nút giao Phong Nha để tiếp tục di chuyển.

Lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý cao tốc đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tra nguyên nhân và phối hợp xử lý hiện trường.

Cháy xe trên cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh

Cũng theo thông tin từ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, rạng sáng cùng ngày, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý vụ cháy xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, đoạn qua xã Cồn Tiên.

Vào khoảng 2 giờ ngày 8.12, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo có vụ cháy xe đầu kéo BS 75H - 045.76 kéo theo rơ moóc BS 75RM - 003.61 tại Km 720 + 500, tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh thuộc địa phận xã Cồn Tiên.

Xe bị cháy lưu thông theo hướng bắc - nam do tài xế Nguyễn Xuân Long (27 tuổi, ở xã Hương Trà, TP.Huế) điều khiển, trên xe chở 30 tấn viên nén năng lượng.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy

ẢNH: THANH LỘC

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy xe không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

