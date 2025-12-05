Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Tai nạn tại Đồng Tháp khiến một người tử vong

Bắc Bình - Anh Thư
05/12/2025 08:54 GMT+7

Tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra trên đường tỉnh 878 (đoạn qua xã Hưng Thạnh, Đồng Tháp) khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Hưng Thạnh, vụ tai nạn xảy ra khoảng 18 giờ 50 ngày 4.12 trên đường tỉnh 878, đoạn qua địa bàn ấp Tân Lợi, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ

ẢNH: ANH THƯ

Vào thời điểm trên, người dân sống ven đường nghe tiếng va chạm rất mạnh trên mặt đường. Khi chạy ra kiểm tra, phát hiện 2 xe máy cùng mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp bị hư hỏng nặng, nằm cách nhau khoảng 10 m. Nhiều mảnh vỡ từ phương tiện văng khắp mặt đường.

Cạnh đó là 2 nạn nhân nằm bất động. Qua kiểm tra sơ bộ của người dân, nam thanh niên khoảng 17 tuổi tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại là một người đàn ông khoảng 41 tuổi bị chấn thương rất nặng, được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ tai nạn

ẢNH: ANH THƯ

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Hưng Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất, giao thông qua khu vực trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đồng Tháp: Vướng dây điện thòng xuống đường, một cán bộ công an tử vong

Đồng Tháp: Vướng dây điện thòng xuống đường, một cán bộ công an tử vong

Một cán bộ công an đang chạy xe máy bất ngờ vướng vào dây điện thòng xuống đường dẫn đến té ngã và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

