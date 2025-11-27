Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Bắc Bình - Anh Thư
27/11/2025 17:21 GMT+7

Giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị ùn ứ kéo dài nhiều cây số sau cú tông liên hoàn của 6 ô tô.

Chiều 27.11, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 xe ô tô đã xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh. Vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài nhiều cây số.

6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 1.

Các xe dính nhau, nằm ngổn ngang trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, dòng phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Bình Đức (giáp ranh xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), các tài xế bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng va chạm mạnh liên tiếp.

Tại hiện trường, người dân phát hiện chuỗi tai nạn liên hoàn gồm 6 phương tiện: xe đầu kéo, ô tô loại 5 chỗ, xe tải, xe khách 16 chỗ và 2 xe 7 chỗ. Các phương tiện nằm dính chặt vào nhau tạo thành một chuỗi dài trên đường.

6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 2.

Sau tai nạn liên hoàn, một xe tải nằm lệch hẳn trên đường, phần đầu gác lên dải phân cách, phần hông xe đè lên một chiếc ô tô 7 chỗ

ẢNH: ANH THƯ

Ghi nhận thực tế cho thấy, các xe đều bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Đặc biệt, chiếc xe tải nằm lệch hẳn trên đường, phần đầu gác lên dải phân cách, trong khi phần hông xe đè lên một chiếc ô tô 7 chỗ. Rất may mắn, vụ tai nạn không ghi nhận thương vong về người.

Do các phương tiện gặp nạn nằm chắn toàn bộ làn đường số 1 và một phần làn đường số 2 nên dòng xe lưu thông qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn, phải di chuyển chậm dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều cây số.

6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 3.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nhiều giờ liền

ẢNH: ANH THƯ

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã kịp thời có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tiết giao thông. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Tài xế cầm dao dọa chém người trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tài xế cầm dao dọa chém người trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Một tài xế xe tải vừa lái xe vừa cầm dao tự chế dọa chém người khác trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, khiến nhiều người bức xúc.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc tai nạn trên cao tốc Tây Ninh cao tốc tp.hcm - trung lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận