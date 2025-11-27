6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Chiều 27.11, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 xe ô tô đã xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh. Vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài nhiều cây số.

Các xe dính nhau, nằm ngổn ngang trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, dòng phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Bình Đức (giáp ranh xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), các tài xế bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng va chạm mạnh liên tiếp.

Tại hiện trường, người dân phát hiện chuỗi tai nạn liên hoàn gồm 6 phương tiện: xe đầu kéo, ô tô loại 5 chỗ, xe tải, xe khách 16 chỗ và 2 xe 7 chỗ. Các phương tiện nằm dính chặt vào nhau tạo thành một chuỗi dài trên đường.

Sau tai nạn liên hoàn, một xe tải nằm lệch hẳn trên đường, phần đầu gác lên dải phân cách, phần hông xe đè lên một chiếc ô tô 7 chỗ ẢNH: ANH THƯ

Ghi nhận thực tế cho thấy, các xe đều bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Đặc biệt, chiếc xe tải nằm lệch hẳn trên đường, phần đầu gác lên dải phân cách, trong khi phần hông xe đè lên một chiếc ô tô 7 chỗ. Rất may mắn, vụ tai nạn không ghi nhận thương vong về người.

Do các phương tiện gặp nạn nằm chắn toàn bộ làn đường số 1 và một phần làn đường số 2 nên dòng xe lưu thông qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn, phải di chuyển chậm dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều cây số.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nhiều giờ liền ẢNH: ANH THƯ

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã kịp thời có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.