Cháy xe giường nằm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Sáng 24.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra vụ cháy xe giường nằm chở khách, khiến phương tiện gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã làm giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng.

Cháy xe giường nằm bị cháy trơ khung trên Cao tốc TP.HCM - Trung Lương ẢNH: B.B

Vào khoảng 2 giờ 40 cùng ngày, xe giường nằm đang lưu thông hướng từ miền Tây lên TP.HCM. Khi đến đoạn thuộc địa bàn phường Khánh Hậu, giáp ranh phường Long An (tỉnh Tây Ninh), tài xế phát hiện phần sau xe có khói bốc lên nên lập tức đưa xe vào làn dừng khẩn cấp. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Hành khách trên xe nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn. Tài xế cùng người dân dùng bình chữa cháy mini để khống chế nhưng bất thành. Lực lượng chức năng và đơn vị quản lý cao tốc sau đó có mặt, phối hợp dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, song chiếc xe gần như bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, đồng thời thống kê thiệt hại.

Hàng chục hành khách trên xe may mắn thoát nạn ẢNH: B.B

Trước đó, vào tối 23.11, cũng trên tuyến cao tốc này, đoạn qua xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh), đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 2 xe tải, 1 xe khách 16 chỗ và 1 ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng khiến các phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ nhiều cây số.