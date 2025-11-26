Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tài xế cầm dao dọa chém người trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Bắc Bình - Anh Thư
26/11/2025 15:42 GMT+7

Một tài xế xe tải vừa lái xe vừa cầm dao tự chế dọa chém người khác trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 26.11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 44 giây ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe tải cầm dao tự chế, thò ra ngoài cửa xe, liên tục chỉ về phía xe có người đang quay clip chạy song song trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tài xế cầm dao tự chế dọa chém người trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Tài xế cầm dao tự chế, thò ra ngoài cửa xe, dọa chém người khác trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung đoạn clip, lúc 17 giờ 41 ngày 25.11, xe tải BS 51D - 552.59 lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hướng từ miền Tây đi TP.HCM. Khi đến đoạn thuộc xã Tân Phú, giáp ranh xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp), xe này vượt lên áp sát chiếc xe khác có người quay clip.

Lúc này, tài xế xe tải hạ kính cửa, dùng tay trái chỉ vào người quay clip, còn tay phải cầm dao tự chế thò ra ngoài đe dọa. Đáng chú ý, tài xế này không thắt dây an toàn trong khi lái xe.

Tài xế cầm dao tự chế dọa chém người trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ tài xế xe tải rút dao đe dọa người khác trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi đoạn clip xuất hiện, nhiều người bình luận bày tỏ ý kiến bất bình bởi hành vi của tài xế xe tải gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện đang lưu thông trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang xác minh vụ việc tài xế xe tải rút dao đe dọa người khác nói trên.

tài xế cao tốc trung lương - mỹ thuận mạng xã hội dao tự chế chém người
