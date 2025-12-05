Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phong tỏa đường Phan Văn Hớn, TP.HCM vì tai nạn giao thông

Trần Kha
Trần Kha
05/12/2025 04:02 GMT+7

Một vụ tai nạn giữa xe máy và xe ben vừa xảy ra trên đường Phan Văn Hớn (TP.HCM) khiến 1 người tử vong.

Gần 19 giờ ngày 4.12, Công an xã Bà Điểm cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy xảy ra trên đường Phan Văn Hớn.

Phong tỏa đường Phan Văn Hớn, TP.HCM vì tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ cùng ngày, trên đường Phan Văn Hớn cách giao lộ với đường Nguyễn Thị Bén (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ) khoảng 50 m, xảy ra tai nạn giữa xe ben biển số 51C-119.xx và xe máy biển số 59X1-817.xx.

Vụ tai nạn khiến một thanh niên ngoài 30 tuổi chạy xe máy tử vong tại chỗ. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm chiều, lại là khu vực chợ đã làm giao thông trên đường Phan Văn Hớn ùn ứ, kẹt xe cục bộ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT đến giải quyết hiện trường. Công an cho phong tỏa hơn 200 m đường Phan Văn Hớn đoạn qua vụ tai nạn, các phương tiện di chuyển về đây được yêu cầu chuyển hướng, tìm lối đi khác.

Phong tỏa đường Phan Văn Hớn, TP.HCM vì tai nạn giao thông- Ảnh 2.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường cong

ẢNH: TRẦN KHA

Phong tỏa đường Phan Văn Hớn, TP.HCM vì tai nạn giao thông- Ảnh 3.

Một phần tuyến đường Phan Văn Hớn qua vụ tai nạn được phong tỏa

ẢNH: TRẦN KHA

Từ camera an ninh nhà dân cho thấy, xe máy và xe ben chạy ngược chiều nhau trên đường Phan Văn Hớn, đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn.

Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, 2 xe liên quan cũng được di dời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn giữa xe máy và xe ben đang được công an tiếp tục điều tra nguyên nhân, làm rõ danh tính người tử vong.

