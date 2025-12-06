10 ngày ‘chạy’ nước rút trên công trường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

Ngày 6.12, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang bước vào giai đoạn thi công gấp rút nhất.

Bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm, nhiều mũi thi công vẫn luân phiên 3 ca 4 kíp để kịp về đích thông xe kỹ thuật vào ngày 19.12. Trên 110 km tuyến chính, các đơn vị chuyển đổi linh hoạt theo thời tiết: Mưa thì làm phụ trợ, nắng lập tức thảm nhựa, không để lãng phí một phút.

ẢNH: CTV

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đến ngày 2.12, các hạng mục ưu tiên đã đạt khoảng 90%. Những đoạn đường cuối đang được hoàn thiện móng mặt, hệ thống an toàn giao thông như vạch sơn, biển báo, lan can, thoát nước. Dù tiến độ dồn dập, tất cả tiêu chuẩn kỹ thuật về độ chặt nền, độ bằng phẳng mặt đường và an toàn thi công đều được đội ngũ tư vấn và kỹ sư giám sát kiểm soát liên tục.

Không khí công trường được ví như "nhịp tim chạy đua nước rút ẢNH: G.B

Để tiết kiệm thời gian di chuyển, phần lớn công nhân ăn trưa, ăn đêm ngay tại công trường. Những dãy lán dựng sát mép tuyến nhiều tháng qua luôn sáng đèn. Trong quãng thời gian còn lại, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, bám sát thời tiết để tranh thủ từng giờ nắng ráo.

Các hạng mục công trình gần về đích 100% ẢNH: G.B

Việc thông xe cao tốc Cần Thơ - Cà Mau không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL mà còn mở ra cơ hội mới về thu hút đầu tư, giao lưu kinh tế - văn hóa và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các tỉnh miền Tây với các vùng kinh tế trọng điểm.

Công nhân dùng xe nâng bố trí dải phân cách bê tông trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau để chuẩn bị cho giai đoạn thông xe kỹ thuật, dưới thời tiết nắng gắt nhưng tiến độ vẫn được duy trì liên tục ẢNH: G.B

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài 110,85 km tuyến chính và 25,85 km tuyến nối, đi qua TP.Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Công trình gồm hai dự án thành phần: Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, đều do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Với tổng mức đầu tư 27.523 tỉ đồng, dự án khởi công ngày 1.1.2023, kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025.