Tài xế tông, cán tiếp nạn nhân tử vong ở Đồng Nai: Tội giết người?

Khi nào xử lý tài xế tội giết người?

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 ngày 9.12, tài xế Đ.V.N lái xe tải đi trên đường ĐT.757 tại xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai).

Theo hình ảnh camera của 1 xe khác đi cùng chiều, xe tải từ phía sau vượt lên, đi với tốc độ khá nhanh. Khi thấy ông P.V.Đ (66 tuổi, ở xã Tân Hưng) đang đi bộ phía trước, tài xế đã không kịp xử lý và tông vào ông này, khiến nạn nhân ngã văng ra đường.

Điều đáng nói, tài xế xe tải lại tiếp tục lái xe tiến lên phía trước, khiến bánh xe cán qua người ông Đ. Sau đó, tài xế mới dừng lại và xuống xe. Sự việc khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi tông trúng nạn nhân, xe tải tiếp tục chạy cán qua người nạn nhân rồi tài xế mới dừng xe lại, xuống đường quan sát ẢNH: CẮT CLIP

Theo luật sư Nguyễn Tiến Phát (Công ty luật TNHH MTV Đức Chính), nếu tài xế biết rõ mình đã tông vào nạn nhân và sau đó còn cố tình cho xe cán qua người nạn nhân dẫn đến tử vong, hành vi này có dấu hiệu của tội giết người theo điều 123 bộ luật Hình sự. Ở tội danh này, mức án cao nhất lên đến tử hình.

Theo đó, tội giết người là hành vi cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện.

Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người không trong tình trạng mất khả năng nhận thức, hoặc điều khiển hành vi do bệnh tâm thần…

Tài xế cố tình cho xe cán qua người nạn nhân là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Đây là lỗi cố ý trực tiếp. Tài xế buộc phải thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra và mong muốn hậu quả đó xảy ra.

Hiện trường xảy ra tai nạn xe tải tông, rồi cán tiếp nạn nhân tử vong ẢNH: C.T.V

Do đó, luật sư Tiến Phát cho rằng: "Ban đầu va chạm giữa tài xế và nạn nhân có thể chỉ là vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nếu hành vi điều khiển xe cán qua người nạn nhân, với mục đích tước đoạt tính mạng của họ để che giấu tội phạm, trốn tránh trách nhiệm, hoặc vì bất kỳ động cơ nào khác, đều có thể bị xem xét ở tội giết người".

Cũng theo luật sư, nếu tài xế không biết nạn nhân đang nằm tại vị trí tai nạn (do không quan sát kịp, tầm nhìn hạn chế, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác không có lỗi cố ý) nên mới cho xe chạy tiếp, dẫn đến nạn nhân tử vong, thì có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điều 260 bộ luật Hình sự.

Theo khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự, nếu tài xế làm chết 1 người, có mức phạt lên đến 5 năm tù. Đây là lỗi vô ý (là dấu hiệu bắt buộc và phổ biến) do cẩu thả, không thấy trước được hậu quả.

Mức bồi thường cho nạn nhân thế nào?

Luật sư Nguyễn Trần Thiên (Công ty Luật N.H.T và cộng sự) phân tích, ngoài trách nhiệm hình sự, căn cứ điều 591 bộ luật Dân sự, người gây tai nạn còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân như: chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng…

Ngoài ra, tài xế còn phải bồi thường thêm một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: cha, mẹ, vợ, con.

Theo luật sư Nguyễn Tiến Phát, nếu tài xế cố ý điều khiển xe cán qua người nạn nhân với suy nghĩ ban đầu để né tránh nghĩa vụ bồi thường dân sự, hoặc vì lý do nào khác là vô cùng nguy hiểm. Bởi nó thể hiện tính chất tàn nhẫn, mang động cơ đê hèn.

"Hành động trên không giúp tài xế né tránh được trách nhiệm bồi thường dân sự, mà còn phải đối diện với mức hình phạt nghiêm khắc lên đến tử hình", luật sư Tiến Phát nhấn mạnh.