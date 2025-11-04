Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu kéo giảm tội phạm 'bắt cóc online'

Trần Cường
Trần Cường
04/11/2025 15:32 GMT+7

Trước tình trạng tội phạm lừa đảo trực tuyến và 'bắt cóc online' đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng phải xác định rõ giải pháp để sớm kéo giảm loại tội phạm này.

Theo báo cáo tại hội nghị giao ban Bộ Công an tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 diễn ra ngày 4.11, trong tháng qua, Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả công tác quan trọng.

- Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: PHAN ANH

Trong đó, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về dữ liệu; triển khai quyết định của Thủ tướng ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hoá, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp; tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ...

Ngoài đảm bảo an ninh tuyệt đối các sự kiện trọng đại, hoàn thiện các dự án luật.., trong tháng 10, lực lượng công an cũng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, ma túy, công nghệ cao. Nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm quy mô lớn, hoạt động phức tạp được triệt phá.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được trong tháng 10 của lực lượng công an nhân dân, đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, đưa đơn vị hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu công tác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kết quả năm 2025 phải cao hơn năm 2024.

Về tội phạm lừa đảo trực tuyến, "bắt cóc online" đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng cần xác định rõ giải pháp căn cơ để sớm kéo giảm loại tội phạm này.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu lực lượng đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và pháo; xây dựng đề án về kéo giảm cháy, bảo đảm các giải pháp đề xuất phải khả thi, tạo chuyển biến về kéo giảm cháy sau khi được phê duyệt và đưa vào triển khai; chủ động triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm, đảm bảo kéo giảm tai nạn giao thông.

Về công tác an sinh xã hội, đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu khẩn trương tham mưu các hoạt động của Bộ Công an hỗ trợ công an các địa phương và nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ thời gian qua. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương phải có chiến dịch hoạt động từ nay đến tết Nguyên đán để hỗ trợ nhân dân…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã phát động phong trào thi đua 3 nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng công an nhân dân. 

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương bổ sung chương trình, kế hoạch công tác và hàng tháng mỗi lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ soi chiếu, kiểm điểm, chỉ rõ những sản phẩm, kết quả thể hiện 3 nhất đã đạt được.

