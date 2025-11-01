Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Chánh Thuận bị tai nạn giao thông, gãy xương vai

Lạc Xuân
Lạc Xuân
01/11/2025 07:14 GMT+7

NSND Trịnh Kim Chi cho biết diễn viên Chánh Thuận bị tai nạn giao thông hôm 30.10 khi trên đường đến sân khấu kịch. Nam diễn viên bị gãy xương vai, chấn thương ở vùng mặt, tay chân.

Diễn viên Chánh Thuận bị tai nạn giao thông, gãy xương vai - Ảnh 1.

Trịnh Kim Chi tới nhà thăm đồng nghiệp hôm 31.10

ẢNH: FBNV

Sức khỏe của diễn viên Chánh Thuận sau tai nạn giao thông

Trên trang cá nhân, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh cùng một số đồng nghiệp tới thăm diễn viên Chánh Thuận sau khi hay tin anh bị tai nạn giao thông. Cô cho biết nam diễn viên phim Khóc thầm bị gãy xương vai, trầy xước khắp người. Sau khi được băng bó và điều trị, anh được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi.

Bài đăng của Trịnh Kim Chi nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều đồng nghiệp như Hữu Nghĩa, Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, Mỹ Uyên, Tuyết Thu, Ngọc Tưởng... và khán giả đã bày tỏ sự lo lắng, gửi lời hỏi thăm và chúc nam diễn viên sớm hồi phục. Cùng thời điểm, diễn viên Chánh Thuận cũng đăng tải hình ảnh hiện tại. Anh gửi lời cảm ơn khi được đồng nghiệp, bạn bè và khán giả quan tâm, đồng thời cho biết sức khỏe của mình đã ổn định.

Diễn viên Chánh Thuận bị tai nạn giao thông, gãy xương vai - Ảnh 2.

Diễn viên Chánh Thuận ghi dấu ấn qua các vai phụ trên màn ảnh và sân khấu

ẢNH: FBNV

Trao đổi thêm với Thanh Niên, NSND Trịnh Kim Chi kể sáng 30.10, trên đường từ nhà ở phường Bình Dương lên TP.HCM tập kịch, diễn viên Chánh Thuận không may gặp tai nạn, ngã đập đầu xuống đường. Người dân gần đó đã hỗ trợ đưa anh vào lề và giúp liên lạc với cô.

"Thời điểm đó tôi đang quay phim nên không thể đến ngay, chỉ có thể liên hệ với người nhà anh Thuận để đưa vào bệnh viện. Tôi rất lo, liên tục gọi cho gia đình để cập nhật tình hình. May mắn là anh không bị chấn thương ở đầu, nhưng bị gãy xương vai và trầy xước tay chân. Vì kính trên nón bảo hiểm bị vỡ nên khiến anh bị rách một vết ở trán. Hiện anh được bó bột, có thể đi lại, song vẫn cần nghỉ dưỡng thêm", nữ nghệ sĩ cho biết.

Theo diễn viên Mẹ ghẻ, cô và diễn viên Trần Chánh Thuận là đồng nghiệp lâu năm, từng làm việc chung tại đoàn kịch thành phố, sau đó là sân khấu kịch Trịnh Kim Chi. Nữ nghệ sĩ dành nhiều lời trân trọng cho đồng nghiệp: "Anh Thuận rất hiền lành, yêu nghề, siêng năng, tận tâm với công việc. Dù nhà ở tận Bình Dương, anh vẫn đều đặn lên TP.HCM hay đi các tỉnh để đóng kịch, đóng phim".

Diễn viên Trần Chánh Thuận sinh năm 1968 tại tỉnh Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp). Nam diễn viên gây ấn tượng qua các vai diễn chất phác, hiền lành, từng tham gia bộ phim như Máu chảy về tim, Tìm lửa, Khóc thầm, Hậu Giang thương nhớ... các vở kịch như Bí ẩn nơi em, Ngày ấy cổng trời, Rặng trâm bầu. Năm 2019, anh bị tai biến mạch máu não, trải qua quá trình dài điều trị và dần phục hồi.

