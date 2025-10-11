Ốc Thanh Vân bật khóc trải lòng về nỗi niềm khi làm mẹ

Trong chương trình, câu chuyện của em Phương Quyên khiến Ốc Thanh Vân và nhiều người xót xa. Cha mất sớm, mẹ bỏ đi sau khi sinh, cô bé lớn lên trong vòng tay của bà nội là Ngô Thị Ý (62 tuổi).

Ốc Thanh Vân động viên Phương Quyên trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: BTC

Từ ngày đón cháu về, bà Ý vừa làm mẹ, vừa làm cha, gồng gánh nuôi Phương Quyên khôn lớn. Bà mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, ngày ngày rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, thu nhập ít ỏi chẳng đủ trang trải. Ngoài ra, bà còn tranh thủ nhặt thêm ve chai kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Sức khỏe yếu, thường xuyên đau nhức khi trái gió trở trời, bà Ý vẫn cố gắng lo cho cháu. Bữa cơm của hai bà cháu chủ yếu dựa vào gạo từ thiện, buổi tối thì chỉ có cháo loãng hay canh rau. Đến mùa khai giảng, không lo nổi sách vở và quần áo cho cháu, bà chỉ biết rơi nước mắt bất lực.

Ốc Thanh Vân trải lòng

NSƯT Ốc Thanh Vân nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh hai bà cháu Phương Quyên nương tựa nhau trong ngôi nhà cũ kỹ. Xót xa trước số phận cô bé mồ côi cha, lại thiếu tình thương từ mẹ, nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Là mẹ thì không được bỏ con, dù bất cứ lý do gì. Tạo ra một đứa trẻ thì phải có trách nhiệm. Không ai trong xã hội có thể thay mình nuôi dưỡng một đứa trẻ, bởi con là của mình. Tôi không đồng ý với việc bỏ con. Mọi người có thể cho rằng tôi cực đoan, nhưng đó là quan điểm của tôi. Tôi không muốn một đứa trẻ nào phải chịu cảnh này nữa. Bằng một cách nào đó, người mẹ có thể gần con hơn. Đó không phải là sự ban phát tình thương, mà là trách nhiệm”.

Ốc Thanh Vân và Tiêu Minh Phụng hết mình với các thử thách trong chương trình Ảnh: BTC

Khi nghe Phương Quyên ước nguyện bà nội khỏe mạnh để ở bên cạnh mình, MC Huỳnh Lập đã không kìm được xúc động, ngồi thụp xuống bưng mặt khóc nức nở. Anh chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ Quyên sẽ ước mẹ quay về, hoặc ước sức khỏe bản thân tốt hơn. Nhưng điều ước của em lại dành cho bà nội - người duy nhất em còn có thể dựa vào. Điều đó khiến tôi thực sự nghẹn lòng”.

Lo lắng cho bà nội tuổi đã cao, sức khỏe yếu, còn Quyên thì còn quá nhỏ, rapper Tiêu Minh Phụng quyết định hỗ trợ một đàn gà. Huỳnh Lập cũng chung tay, hỗ trợ tiền thức ăn và chi phí làm chuồng, để bà Ý có thể nuôi gà tại nhà, không phải vất vả mưu sinh với nghề bán vé số.

Kết thúc các phần thi, gia đình em Nguyễn Trọng Khang về thứ ba, nhận thưởng 19 triệu đồng. Em Nguyễn Tiến Huyền Anh về nhì, nhận 22 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình em Nguyễn Ngọc Phương Quyên giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng tiền thưởng 58 triệu đồng từ Tập đoàn Hoa Sen.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cùng người dân đã chung tay góp thêm hơn 100 triệu đồng gửi đến cả 3 gia đình, nhằm tiếp thêm động lực để các em nhỏ vượt qua hoàn cảnh khó khăn.