Ốc Thanh Vân tiết lộ nguyên tắc ngầm với chồng trong chuyện dạy con

Ốc Thanh Vân “quán triệt” cách xưng hô của chồng, không cho dùng “mày tao” với các con Ảnh: BTC

Trong chương trình, khi lắng nghe câu chuyện của một khán giả chia sẻ về trường hợp con trai 4 tuổi rưỡi không may uống phải dầu lửa vì tưởng rằng nước ngọt, Ốc Thanh Vân cho rằng nhận thức của trẻ ở độ tuổi này còn nhiều giới hạn. Do đó, gia đình cần phải quán triệt hơn trong chuyện sắp xếp đồ đạc. Diễn viên phim Lật mặt nói thêm dù chưa từng gặp tình huống tương tự nhưng vốn là người sống ngăn nắp, cô luôn đề cao cảnh giác nhằm bảo vệ an toàn cho gia đình.

“Thời điểm các bé nhà tôi còn nhỏ, gia đình có người hỗ trợ vì mẹ thường xuyên đi quay. Vì vậy, nhà tôi có những cuộc họp gia đình để thống nhất cách sắp xếp đồ đạc, phân loại đồ dùng hàng ngày và đồ ít dùng. Vì với những đồ không an toàn, dù có ghi để xa tầm tay trẻ em, nhưng nếu trẻ leo trèo một chút là tới thì vẫn chưa đủ an toàn. Đó là lý do nhà tôi chưa từng để xảy ra những việc như vậy”, Ốc Thanh Vân nhấn mạnh.

NSƯT Ốc Thanh Vân đưa ra lời khuyên những đồ nguy hiểm nên để riêng, không để lẫn vào đồ chơi trẻ em. Nữ diễn viên nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là ý thức của người lớn về việc cất trữ. Có nhiều lựa chọn, không nhất thiết dùng lại chai nước ngọt cũ, vì ngay cả người lớn còn nhầm. Những tai nạn tương tự xảy ra không ít, đặc biệt ở những gia đình bận rộn hoặc vùng sâu vùng xa”.

Ốc Thanh Vân là khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối, lên sóng trên VTV9 Ảnh: BTC

Bí quyết dạy con của Ốc Thanh Vân

Ở tình huống khác, khi khán giả chia sẻ về việc con dùng cách xưng hô “mày - tao” vì bị ảnh hưởng bởi mọi người xung quanh, Ốc Thanh Vân cho rằng trẻ nhỏ có xu hướng sao chép nhanh, và nhà cô cũng gặp trường hợp tương tự.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ: “Từ khi các con còn nhỏ, tôi đã trao đổi với chồng, nhắc nhở chồng để ý lời nói, bởi trẻ nhỏ không hiểu sự suồng sã trong cách xưng hô “mày tao” mà có thể nghĩ đó là cách giao tiếp thông thường. Vì vậy, gia đình tôi gần như tránh hoàn toàn những từ ngữ này trước mặt các con. Ở độ tuổi hiện tại, các con tôi phân biệt được ngữ cảnh sử dụng của những từ này, khi nào là nặng nề, cãi nhau và khi nào là đùa vui”.

NSƯT Ốc Thanh Vân nhắn nhủ một môi trường an toàn là khi người lớn luôn chủ động sắp xếp mọi thứ trong nhà dựa trên ý thức và nhận thức của mình. “Bên cạnh đó, việc cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói là vô cùng quan trọng, bởi trẻ tiếp nhận điều đó mỗi ngày. Trước khi dạy con, phụ huynh hãy xây dựng một môi trường ngôn ngữ lành mạnh ngay từ gia đình”.