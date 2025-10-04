Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

NSND Trịnh Kim Chi dành tiền cúng Tổ hỗ trợ bà con thiệt hại do bão Bualoi

Minh Hy
Minh Hy
04/10/2025 13:27 GMT+7

Nhân dịp nghệ sĩ gặp gỡ trong ngày giỗ Tổ nghề, NSND Trịnh Kim Chi cũng mong mọi người chung tay để giúp đỡ bà con chịu thiệt hại do bão Bualoi.

Vào dịp cúng Tổ nghề sân khấu, NSND Trịnh Kim Chi tổ chức 2 buổi lễ tại Ban Ái hữu nghệ sĩ hội sân khấu TP.HCM (Nhà thờ Tổ sân khấu) và sân khấu kịch Trịnh Kim Chi. Buổi cúng Tổ diễn ra ấm cúng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Việt Anh, Thanh Thúy, Hoàng Mập, Tuyết Thu, Quyền Linh, Cát Tường...

NSND Trịnh Kim Chi dành tiền cúng Tổ hỗ trợ bà con thiệt hại do bão Bualoi- Ảnh 1.

Hiện tại, Trịnh Kim Chi hiện giữ chức Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM

Ảnh: NVCC

Sau khi dâng hương, NSND Trịnh Kim Chi cùng nhiều đồng nghiệp chung tay gây quỹ, xin phép dùng toàn bộ tiền phụng cúng, đóng góp từ nghệ sĩ, nhà hảo tâm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiên tai, lũ lụt do bão Bualoi gây ra. Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 cũng nghẹn ngào khi nhắc đến tình hình khó khăn của đồng bào miền Bắc.

NSND Trịnh Kim Chi dành tiền cúng Tổ hỗ trợ bà con thiệt hại do bão Bualoi- Ảnh 2.

NSND Trịnh Kim Chi hy vọng số tiền quyên góp như một chút tấm lòng của nghệ sĩ dành cho đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại bởi bão Bualoi

Ảnh: NVCC

"Mỗi ngày Chi đều theo dõi tin tức và thật sự xót xa. Vào dịp giỗ Tổ nghề năm nay, ban tổ chức quyết định dùng toàn bộ tiền cúng lễ từ các cô, bác, anh, chị em nghệ sĩ đóng góp vào quỹ để cứu trợ đồng bào. Chúng tôi sẽ tiếp nhận đóng góp trong 3 ngày, tổng số tiền thu được từ Ban Ái hữu nghệ sĩ hội sân khấu TP.HCM được 100 triệu đồng và sân khấu Trịnh Kim Chi được 260 triệu đồng. Tôi cảm ơn các nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả đã chung tay", Trịnh Kim Chi chia sẻ. Theo nữ nghệ sĩ 7X, tất cả số tiền này được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

NSND Trịnh Kim Chi dành tiền cúng Tổ hỗ trợ bà con thiệt hại do bão Bualoi- Ảnh 3.

NSƯT Mạnh Dung, nghệ sĩ Thanh Hiền đến cúng Tổ cùng các đồng nghiệp

Ảnh: NVCC

Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Kim Chi dùng tiền phụng cúng để quyên góp cho đồng bào chịu thiệt hại bởi bão lũ. Tháng 9.2024, Ban Ái hữu nghệ sĩ và sân khấu Trịnh Kim Chi cùng một số nghệ sĩ đã quyên góp 500 triệu đồng gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhằm hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng sau bão số 3. Ngoài ra, mỗi năm Trịnh Kim Chi cùng các đồng nghiệp, học trò còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến nghệ sĩ neo đơn đang sinh sống tại Viện dưỡng lão Thị Nghè.

Tin liên quan

Trịnh Kim Chi góp tiền phụng cúng giỗ Tổ sân khấu cho đồng bào vùng lũ

Trịnh Kim Chi góp tiền phụng cúng giỗ Tổ sân khấu cho đồng bào vùng lũ

Trao đổi với Thanh Niên, NSND Trịnh Kim Chi cho biết tổng số tiền phụng cúng trong dịp giỗ Tổ sân khấu cũng như các nghệ sĩ, nhà hảo tâm ủng hộ được 500 triệu đồng. Số tiền này sẽ được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn vì bão lũ.

Khám phá thêm chủ đề

Trịnh Kim Chi bão bualoi NSND Trịnh Kim Chi cúng tổ Giỗ Tổ sân khấu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận