NSND Trịnh Kim Chi dành tiền cúng Tổ hỗ trợ bà con thiệt hại do bão Bualoi

Vào dịp cúng Tổ nghề sân khấu, NSND Trịnh Kim Chi tổ chức 2 buổi lễ tại Ban Ái hữu nghệ sĩ hội sân khấu TP.HCM (Nhà thờ Tổ sân khấu) và sân khấu kịch Trịnh Kim Chi. Buổi cúng Tổ diễn ra ấm cúng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Việt Anh, Thanh Thúy, Hoàng Mập, Tuyết Thu, Quyền Linh, Cát Tường...



Hiện tại, Trịnh Kim Chi hiện giữ chức Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Ảnh: NVCC

Sau khi dâng hương, NSND Trịnh Kim Chi cùng nhiều đồng nghiệp chung tay gây quỹ, xin phép dùng toàn bộ tiền phụng cúng, đóng góp từ nghệ sĩ, nhà hảo tâm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiên tai, lũ lụt do bão Bualoi gây ra. Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 cũng nghẹn ngào khi nhắc đến tình hình khó khăn của đồng bào miền Bắc.



NSND Trịnh Kim Chi hy vọng số tiền quyên góp như một chút tấm lòng của nghệ sĩ dành cho đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại bởi bão Bualoi Ảnh: NVCC

"Mỗi ngày Chi đều theo dõi tin tức và thật sự xót xa. Vào dịp giỗ Tổ nghề năm nay, ban tổ chức quyết định dùng toàn bộ tiền cúng lễ từ các cô, bác, anh, chị em nghệ sĩ đóng góp vào quỹ để cứu trợ đồng bào. Chúng tôi sẽ tiếp nhận đóng góp trong 3 ngày, tổng số tiền thu được từ Ban Ái hữu nghệ sĩ hội sân khấu TP.HCM được 100 triệu đồng và sân khấu Trịnh Kim Chi được 260 triệu đồng. Tôi cảm ơn các nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả đã chung tay", Trịnh Kim Chi chia sẻ. Theo nữ nghệ sĩ 7X, tất cả số tiền này được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NSƯT Mạnh Dung, nghệ sĩ Thanh Hiền đến cúng Tổ cùng các đồng nghiệp Ảnh: NVCC

Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Kim Chi dùng tiền phụng cúng để quyên góp cho đồng bào chịu thiệt hại bởi bão lũ. Tháng 9.2024, Ban Ái hữu nghệ sĩ và sân khấu Trịnh Kim Chi cùng một số nghệ sĩ đã quyên góp 500 triệu đồng gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhằm hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng sau bão số 3. Ngoài ra, mỗi năm Trịnh Kim Chi cùng các đồng nghiệp, học trò còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến nghệ sĩ neo đơn đang sinh sống tại Viện dưỡng lão Thị Nghè.