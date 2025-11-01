90% nạn nhân bị 'bắt cóc online' là nữ giới

Chiều 1.11, Ngày hội An toàn trực tuyến "Không một mình" được khai mạc tại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), với mục tiêu hướng tới một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.



Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, phát biểu tại ngày hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ngày hội nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Không một mình" do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng và dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, phối hợp với Cục A05 Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, UBND TP.Hà Nội đồng tổ chức.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tại ngày hội "Không một mình" ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại ngày hội, thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, cho biết tình trạng xâm hại, lạm dụng trẻ em trực tuyến đã và đang gia tăng trên toàn cầu.

Thiếu tướng Minh cho hay, tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến, các nạn nhân ở độ tuổi 18 - 22 và 90% là nữ. Đây là những con số khiến người lớn phải suy nghĩ và hành động mạnh mẽ hơn, không chỉ đối với lực lượng chức năng mà còn đối với cả xã hội.

Cục trưởng A05 nhấn mạnh, chiến dịch "Không một mình" là một nỗ lực thúc đẩy hành động tập thể trong bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước nạn "bắt cóc trực tuyến".

Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ có mặt tại ngày hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo A05, trong chưa đầy1 tháng triển khai, chiến dịch đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 2.000 trường học trên toàn quốc, đạt hơn 500 triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng.

Chiến dịch "Không một mình" cùng Ngày hội An toàn trực tuyến là hoạt động góp phần thực hiện Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Trong 2 ngày 1 - 2.11, Ngày hội An toàn trực tuyến "Không một mình" tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ có chuỗi hoạt động trải nghiệm độc đáo, như không gian triển lãm số đa giác quan; trải nghiệm công nghệ tương tác; minishow trình diễn tài năng học đường và gala âm nhạc "Không một mình" diễn ra vào tối 2.11.