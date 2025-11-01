Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

2 người ở Hà Nội, Hải Phòng trúng thưởng ô tô của Yến sào Khánh Hòa

Phan Hậu
Phan Hậu
01/11/2025 15:13 GMT+7

2 khách hàng tại Hà Nội và Hải Phòng rất bất ngờ khi trúng thưởng ô tô trị giá hơn 500 triệu đồng từ chương trình tri ân của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Sáng 1.11, tại Hà Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải chương trình tri ân khách hàng mang tên "Yến sào Khánh Hòa Sanest - Sanvinest, niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025" cho 2 khách hàng tại Hà Nội và Hải Phòng trúng thưởng ô tô.

2 khách hàng bất ngờ trúng thưởng ô tô từ Yến Sào Khánh Hòa - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hằng xúc động khi là khách hàng may mắn trúng thưởng ô tô trong chương trình tri ân của Công ty Yến sào Khánh Hòa

ẢNH: P.H

Các khách hàng may mắn trúng thưởng là ông Trần Thế Tài (trú tại P.Hải An, Hải Phòng) và bà Nguyễn Thị Hằng (trú tại P.Cầu Giấy, Hà Nội). Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa trao chìa khóa, bàn giao 2 chiếc xe ô tô Kia New Sonet, mỗi xe trị giá hơn 500 triệu đồng, cho ông Trần Thế Tài và bà Nguyễn Thị Hằng.

Chia sẻ tại lễ bàn giao xe, bà Nguyễn Thị Hằng cho biết, gia đình đã tin dùng sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa trong nhiều năm nay và may mắn trúng thưởng ô tô trong chương trình tri ân khách hàng của doanh nghiệp.

"Khi được thông báo trúng xe ô tô, cả gia đình chúng tôi vỡ òa trong niềm vui. Đây là món quà rất lớn, rất ý nghĩa đối với cá nhân tôi và toàn thể gia đình. Tôi trân trọng cảm ơn Công ty Yến sào Khánh Hòa", chị Hằng xúc động nói.

Chương trình tri ân khách hàng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa (1990 - 2025).

Chương trình diễn ra từ ngày 5.6 - 10.11 với tổng giá trị giải thưởng gần 100 tỉ đồng, nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực cùng sự tham gia nhiệt tình của khách hàng trên khắp 34 tỉnh, thành

2 khách hàng bất ngờ trúng thưởng ô tô từ Yến Sào Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Hải chúc mừng 2 khách hàng may mắn trúng thưởng xe ô tô

ẢNH; P.H

Đến nay, hàng triệu giải thưởng đã được trao tận tay cho khách hàng ở Cà Mau, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Tây Ninh.... với nhiều giải thưởng lớn như 6 xe ô tô Kia New Sonet, 5 xe máy SH Mode, 5 Honda Vision, 16 tivi Sony 4K, 8 iPhone 16, 8 iPad Air...

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, khẳng định chương trình khuyến mãi lớn được thực hiện nhằm tri ân tình cảm của khách hàng đã đồng hành, tin tưởng và góp phần xây dựng nên thương hiệu Yến sào Khánh Hòa như ngày hôm nay.

"Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, gắn bó của khách hàng để cùng nhau lan tỏa giá trị bổ dưỡng, tinh túy của yến sào thiên nhiên Khánh Hòa đến cộng đồng và vươn xa ra năm châu", ông Hải nói.

2 người ở Hà Nội, Hải Phòng trúng thưởng ô tô của Yến sào Khánh Hòa - Ảnh 3.

Công ty Yến sào Khánh Hòa bàn giao xe ô tô 2 khách hàng trúng thưởng

ẢNH: P.H

Công ty Yến sào Khánh Hòa đang có trên 60 dòng sản phẩm từ tổ yến sào đảo thiên nhiên, mang thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest và Sanvinest, được công nhận là thương hiệu quốc gia, được tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đặc biệt, cuối năm 2023, Yến sào Khánh Hòa là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và đã ký kết nhiều hợp đồng lớn và xuất khẩu sản phẩm với các đối tác uy tín, khẳng định vị thế thương hiệu yến sào Khánh Hòa  Việt Nam đang vươn ra thế giới.

