Công an TP.HCM truy nã Huỳnh Quốc Cường vì bán ma túy cỏ Mỹ

Ngày 11.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang truy nã Huỳnh Quốc Cường (19 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Huỳnh Quốc Cường bị Công an TP.HCM truy nã ẢNH: CACC

Theo hồ sơ điều tra, ngày 27.4, Công an phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ập vào căn nhà không số trên đường Bưng Ông Thoàn, phát hiện nhóm thanh niên mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng cỏ Mỹ.

Tại hiện trường có Nguyễn Phan Anh Triệu (19 tuổi), Nguyễn Đức Hưng (19 tuổi), Đỗ Huỳnh Hữu Thắng (18 tuổi, cùng quê Gia Lai). Trong đó, Triệu dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, nhóm này khai thêm Huỳnh Quốc Cường. Theo đó, đầu tháng 4.2025, Cường biết Triệu thường mua ma túy dạng cỏ Mỹ về cùng sử dụng với Hưng và Thắng nên bàn bạc "làm ăn".

Từ ngày 23 đến ngày 26.4, Cường và Triệu 2 lần góp tiền đặt mua cỏ Mỹ trên mạng về rồi chia nhỏ ma túy, bán cho các đối tượng sử dụng thông qua các tài khoản mạng xã hội tên "Chill Sài Gòn".

Thắng và Hưng biết tin nên hỗ trợ Cường và Triệu đi giao ma túy, không nhận tiền công. Đổi lại, Thắng và Hưng được cho sử dụng ma túy miễn phí. Về phần lợi nhuận, Cường và Triệu chia đôi.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 3.11, Công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, Cường đã bỏ trốn, đi đâu không rõ. Đến ngày 27.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Cường.

Theo công an, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải Huỳnh Quốc Cường đến cơ quan công an, UBND hoặc Viện kiểm sát nhân dân gần nhất.

Sau khi bắt được bị can thì gọi ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ 117 Nam Cao, phường Tăng Nhơn Phú) qua số điện thoại 0933426290 gặp điều tra viên Trần Đức Tiến.