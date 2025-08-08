Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Triệt phá đường dây mua bán 'cỏ Mỹ' lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
08/08/2025 15:54 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán 'cỏ Mỹ' lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, bắt 5 nghi phạm, thu giữ hơn 100 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 8.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy - loại "cỏ Mỹ" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Cụ thể, trưa 6.8, tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương (P.Thanh Khê), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Phan Thái Phiên (51 tuổi, trú P.Thanh Khê) đang có hành vi mua bán trái phép ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 10 kg ma túy loại "cỏ Mỹ", cùng 1 xe máy và 10,5 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Phiên, công an thu thêm 2 kg ma túy "cỏ Mỹ" và một số vật chứng liên quan.

Phiên có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Ảnh 1.

Phan Thái Phiên cùng tang vật

ẢNH: Đ.X

Cùng ngày (6.8), tại khu vực đường Trần Cao Vân (P.Thanh Khê), công an tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy (34 tuổi, trú P.Hòa Cường) có hành vi mua bán trái phép ma túy, thu giữ khoảng 1 kg "cỏ Mỹ", 1 xe máy và 1 điện thoại. Khám xét nơi ở của Thúy tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Cao Vân, cơ quan chức năng thu thêm 4 gói ma túy "cỏ Mỹ" cùng các tang vật khác.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Công an thu giữ số lượng lớn ma túy

ẢNH: Đ.X

Căn cứ lời khai của các nghi phạm, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Trần Thị Thanh Tuyền (36 tuổi, quê xã Quảng Điền, TP.Huế) và Ngô Văn Hoàng Phúc (40 tuổi, trú P.An Cựu, TP.Huế), thu giữ thêm 2 gói ni lông chứa chất màu vàng nhạt nghi là ma túy (trọng lượng khoảng 300 gram) cùng nhiều tang vật khác.

Khám xét nơi ở của Tuyền, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 70 kg ma túy "cỏ Mỹ", 3 can nhựa chứa chất lỏng màu trắng và hàng loạt vật chứng khác.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Trần Thị Thanh Tuyền (bên trái) và Nguyễn Thị Thúy bị bắt giữ

ẢNH: Đ.X

Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh mở rộng, Lê Thanh Ka Ka (26 tuổi, trú P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng) bị bắt khẩn cấp, thu giữ thêm hơn 20 kg ma túy "cỏ Mỹ". Ngô Văn Ka Ka được xác định là nghi phạm đã bán chất bột ma túy cho Trần Thị Thanh Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Ngô Văn Hoàng Phúc tham gia trong việc phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, đóng gói và tiêu thụ.

Tổng tang vật thu giữ trong vụ án này lên tới hơn 100 kg ma túy "cỏ Mỹ" đã được phun tẩm, 500 gram chất bột màu vàng (nghi là ma túy), 5 điện thoại, 3 xe máy, 1 xe ô tô, 2 cân điện tử và hàng trăm triệu đồng.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Lê Thanh Ka Ka (bên trái) và Ngô Văn Hoàng Phúc

ẢNH: Đ.X


Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi phạm gồm: Trần Thị Thanh Tuyền, Phan Thái Phiên, Nguyễn Thị Thúy, Ngô Văn Hoàng Phúc, Lê Thanh Ka Ka về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin liên quan

Giấu ma túy trong nhà thờ tộc, giao dịch xuyên tỉnh: Hai bác cháu lãnh án tù

Giấu ma túy trong nhà thờ tộc, giao dịch xuyên tỉnh: Hai bác cháu lãnh án tù

Tái phạm sau án tù gần 10 năm, Đào Ngọc Duy Anh cùng cháu họ lập đường dây ma túy xuyên tỉnh, giấu ma túy ở nhà thờ tộc...

Khám phá thêm chủ đề

cỏ Mỹ ma túy Đà Nẵng đường dây mua bán ma túy Công an TP.Đà Nẵng sử dụng trái phép chất ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận