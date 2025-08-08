Triệt phá đường dây mua bán 'cỏ Mỹ' lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Đà Nẵng

Ngày 8.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy - loại "cỏ Mỹ" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Cụ thể, trưa 6.8, tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương (P.Thanh Khê), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Phan Thái Phiên (51 tuổi, trú P.Thanh Khê) đang có hành vi mua bán trái phép ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 10 kg ma túy loại "cỏ Mỹ", cùng 1 xe máy và 10,5 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Phiên, công an thu thêm 2 kg ma túy "cỏ Mỹ" và một số vật chứng liên quan.

Phiên có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Phan Thái Phiên cùng tang vật ẢNH: Đ.X

Cùng ngày (6.8), tại khu vực đường Trần Cao Vân (P.Thanh Khê), công an tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy (34 tuổi, trú P.Hòa Cường) có hành vi mua bán trái phép ma túy, thu giữ khoảng 1 kg "cỏ Mỹ", 1 xe máy và 1 điện thoại. Khám xét nơi ở của Thúy tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Cao Vân, cơ quan chức năng thu thêm 4 gói ma túy "cỏ Mỹ" cùng các tang vật khác.

Công an thu giữ số lượng lớn ma túy ẢNH: Đ.X

Căn cứ lời khai của các nghi phạm, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Trần Thị Thanh Tuyền (36 tuổi, quê xã Quảng Điền, TP.Huế) và Ngô Văn Hoàng Phúc (40 tuổi, trú P.An Cựu, TP.Huế), thu giữ thêm 2 gói ni lông chứa chất màu vàng nhạt nghi là ma túy (trọng lượng khoảng 300 gram) cùng nhiều tang vật khác.

Khám xét nơi ở của Tuyền, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 70 kg ma túy "cỏ Mỹ", 3 can nhựa chứa chất lỏng màu trắng và hàng loạt vật chứng khác.

Trần Thị Thanh Tuyền (bên trái) và Nguyễn Thị Thúy bị bắt giữ ẢNH: Đ.X

Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh mở rộng, Lê Thanh Ka Ka (26 tuổi, trú P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng) bị bắt khẩn cấp, thu giữ thêm hơn 20 kg ma túy "cỏ Mỹ". Ngô Văn Ka Ka được xác định là nghi phạm đã bán chất bột ma túy cho Trần Thị Thanh Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Ngô Văn Hoàng Phúc tham gia trong việc phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, đóng gói và tiêu thụ.

Tổng tang vật thu giữ trong vụ án này lên tới hơn 100 kg ma túy "cỏ Mỹ" đã được phun tẩm, 500 gram chất bột màu vàng (nghi là ma túy), 5 điện thoại, 3 xe máy, 1 xe ô tô, 2 cân điện tử và hàng trăm triệu đồng.

Lê Thanh Ka Ka (bên trái) và Ngô Văn Hoàng Phúc ẢNH: Đ.X





Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi phạm gồm: Trần Thị Thanh Tuyền, Phan Thái Phiên, Nguyễn Thị Thúy, Ngô Văn Hoàng Phúc, Lê Thanh Ka Ka về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.