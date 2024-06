Bắt giam bị can U60 chuyên bán 'cỏ Mỹ' tại Huế

Ngày 11.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng (57 tuổi, trú tại đường Duy Tân, P.An Cựu, TP.Huế) vì hành vi mua bán ma túy loại 'cỏ Mỹ'.

Lê Thị Hồng tại thời điểm bị bắt giữ CÔNG QUANG

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an P.An Cựu và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế xác định Lê Thị Hồng là nghi phạm chuyên mua bán "cỏ Mỹ" tại đường Duy Tân.

Sau một thời gian theo dõi, Công an P.An Cựu phát hiện Hồng nhiều lần mua bán "cỏ Mỹ" cho các con nghiện. Công an P.An Cựu đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế củng cố tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 7.6, các đơn vị đã phối hợp, tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng.

Công an TP.Huế cho biết, "cỏ Mỹ" thực chất là một loại thực vật khô băm nhỏ được phun, tẩm cần sa tổng hợp, có khả năng gây nghiện rất cao, gây loạn thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi dẫn đến gây hại cho chính mình và những người xung quanh. "Cỏ Mỹ" hay ma túy tất cả được khẳng định là tệ nạn, hiểm họa của xã hội, là nguồn gốc của các loại tội phạm