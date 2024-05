Đà Nẵng: Bắt quả tang nữ nghi phạm 69 tuổi buôn bán 'cỏ Mỹ'

Ngày 6.5, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục làm việc với nữ nghi phạm lớn tuổi để mở rộng điều tra vụ mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ Mỹ".



Trước đó, lúc 3 giờ 45 ngày 5.5, tổ tuần tra đêm P.Thạc Gián (Q.Thanh Khê) phát hiện bà L.T.L. (69 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra hành chính, tổ tuần tra phát hiện bà L.T.L. cất giấu trong người 273 gói ni lông chứa "cỏ Mỹ". Bà L. khai nhận 273 gói "cỏ Mỹ" trên được mua từ một người chưa rõ lai lịch, đang mang đi bán để kiếm lời.

Bà L.T.L bị tạm giữ cùng tang vật 273 gói "cỏ Mỹ" NGUYỄN TÚ

Công an P.Thạc Gián bàn giao bà L.T.L. cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Thanh Khê để xử lý theo quy định.

Công an Q.Thanh Khê cho biết thêm, trước đó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an P.Tân Chính triệt xóa đường dây mua bán "cỏ Mỹ" giữa khu dân cư, do Lê Văn Thanh (62 tuổi, ngụ P.Tân Chính) cầm đầu.

Ngoài Thanh, cơ quan công an còn bắt giữ Nguyễn Trường Khánh (34 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), là "đại lý" chuyên mua "cỏ Mỹ" số lượng lớn từ Thanh để bán lại.