Đà Nẵng: Bắt bị can lừa đảo 'chạy' giấy tờ hợp thức hóa mô tô ngoại nhập

Ngày 4.5, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can lừa đảo với thủ đoạn chuyên làm giấy tờ cho các mô tô ngoại nhập.



Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Sơn (32 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, giữa năm 2022, Trần Ngọc Sơn dùng tài khoản Facebook tên "N Son Son" liên hệ qua Facebook anh Nguyễn Huy Quốc H. (37 tuổi, ngụ H.Tân Châu, Tây Ninh) để rao bán xe mô tô Yamaha 125ZR nhập từ Malaysia.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Sơn NGUYỄN TÚ

Sơn cam kết có thể hợp thức hóa, làm giấy tờ xe tại Việt Nam. Tháng 8.2022, anh H. đồng ý mức giá 300 triệu đồng để Sơn làm giấy tờ hợp pháp cho 3 xe mô tô Yamaha 125ZR (100 triệu đồng/xe).

Anh H. đã tạm ứng 143 triệu đồng, sau khi nhận được giấy tờ sẽ chuyển số tiền còn lại. Nhưng tháng 3.2023, thấy Sơn vẫn chưa làm xong giấy tờ, vi phạm cam kết nên anh H. đòi lại tiền.

Do Sơn nhiều lần thất hứa, ngày 23.8.2023, anh H. gặp Sơn để đối chất thì Sơn nói thật về việc không dùng tiền giải quyết giấy tờ mà sử dụng việc khác.

Theo Công an Q.Thanh Khê, ngoài anh H., Sơn còn lừa đảo nhiều người khác với thủ đoạn làm giấy tờ xe mô tô ngoại nhập tương tự. Do đó, Công an Q.Thanh Khê đề nghị những ai là nạn nhân của Sơn, liên hệ Công an Q.Thanh Khê để được giải quyết. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án.