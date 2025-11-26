Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM truy nã gã đàn ông lừa đảo 2 chị em người tình

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
26/11/2025 15:41 GMT+7

Người đàn ông 48 tuổi nói đã mua nhà được nhà cho người tình, nhưng cần tiền để sửa chữa và làm giấy tờ, rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiến hành truy nã bị can Nguyễn Văn Ẩn (48 tuổi, ở ấp Cái Đuốc Nhỏ, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM truy nã gã đàn ông lừa đảo 2 chị em người tình - Ảnh 1.

Công an TP.HCM truy nã gã đàn ông lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 chị em người tình

ẢNH: CACC

Nơi ở của Ẩn trước khi bị truy nã là 53A đường số 10, khu phố 9, phường Tam Bình (TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.N.B (33 tuổi, quê An Giang) và chị L.T.B.N (35 tuổi, quê Sóc Trăng, chị gái chị B.), tổng số tiền bị lừa là 590 triệu đồng.

Theo điều tra, tháng 8.2020, Ẩn quen và có mối quan hệ tình cảm với chị B. Do cần tiền tiêu xài, Ẩn nảy sinh ý định lừa đảo chị B. bằng cách nói đã mua được nhà cho chị B. và con riêng của chị B. ở và cần tiền để sửa chữa, làm giấy tờ. Tính đến tháng 1.2021, nhiều lần chị B. đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Ẩn với số tiền 390 triệu đồng.

Ngoài ra, Ẩn còn lừa chị N. chuyển tiền cho mình số tiền 200 triệu đồng. 2 chị em nhiều lần yêu cầu Ẩn đưa đi xem nhà nhưng người đàn ông liên tục viện lý do từ chối.

Nghi ngờ Ẩn lừa đảo, ngày 3.2.2021, 2 chị em đến Công an phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức (nay là phường Tam Bình, TP.HCM) để trình báo vụ việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức, Ẩn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho hay đã sử dụng số tiền trên vào mục đích tiêu xài cá nhân, cho người thân và bạn ngoài xã hội mượn.

Sau quá trình củng cố hồ sơ, đến tháng 12.2024, công an có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Ẩn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn, đi đâu không rõ.

Đến ngày 9.4.2025, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Ẩn. Công an cho biết, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay Ẩn đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

