Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hiệu trưởng nhiều trường phổ thông

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó sáng ngày 19.12 ẢNH: B.C

Ngày 19.12, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển:

Ông Nguyễn Công Đức, Hiệu phó Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận) nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu TDTT (P.Tân Định);

Ông Lê Quốc Trí, Hiệu phó Trường phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định (P.Phú Định) nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Năng khiếu TDTT (P.Tân Định);

Bà Nguyễn Thị Yến Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu TDTT (P.Tân Định) nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định (P.Phú Định).

Cũng tại buổi công bố quyết định sáng nay, Sở GD-ĐT tái bổ nhiệm:

Ông Lê Phú Hải tiếp tục giữ vị trí Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước (xã Bình Chánh);

Ông Nguyễn Thành Nam tiếp tục giữ vị trí Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (P.Xóm Chiếu).

Tại TP.HCM hiện nay có Trường THPT Hùng Vương (P.An Đông) và Trường THPT Trần Khai Nguyên (P.An Đông), Trường THPT Phạm Phú Thứ (P.Bình Tiên) chưa bổ nhiệm hiệu trưởng sau khi hiệu trưởng những trường này đã thực hiện chế độ nghỉ hưu từ ngày 30.11.