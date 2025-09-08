Sở GD-ĐT TP.HCM luân chuyển, bổ nhiệm hiệu trưởng nhiều trường THPT tốp đầu

Các hiệu trưởng nhận quyết định bổ nhiệm, luân chuyển chiều nay ẢNH: D.V.T

Tại lễ công bố và trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT công lập chiều nay, 8.9, Sở GD-ĐT thực hiện công tác phân công tổ chức cán bộ ngành GD-ĐT đối với 14 cá nhân.

Trong đó Sở GD-ĐT TP.HCM điều động, luân chuyển hiệu trưởng các trường "hot" như: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất), Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), Trần Phú (P.Phú Thọ Hòa), Thủ Đức (P.Thủ Đức)...

Ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất) nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây).

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (P.Bình Thạnh).

Ông Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (P.Phú Thọ Hòa) nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất).

Ông Lê Ngọc Khái, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (P.Thủ Đức) nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (P.Phú Thọ Hòa).

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì (P.Tăng Nhơn Phú) nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (P.Thủ Đức)...

DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM 14 CÁN BỘ QUẢN LÝ





Đây là đợt phân công, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT công lập đầu tiên trong năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập trở thành siêu đô thị đứng đầu cả nước về quy mô với gần 2,6 triệu học sinh đang theo học tại gần 3.500 cơ sở giáo dục.



