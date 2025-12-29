Tái diễn nạn rải đinh trên đường từ TP.HCM về miền Tây, nguy cơ tai nạn rình rập

Ngày 29.12, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Đoàn Thanh niên phường Tân Tạo cùng Công ty IDICO hút đinh trên đường Lê Đức Anh, đoạn từ giao lộ tỉnh lộ 10 đến cầu Bình Điền. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên khi lực lượng nhận thấy nạn rải đinh tái diễn những ngày cận tết.

Đáng chú ý, những vật sắc nhọn bị rải trên mặt đường Lê Đức Anh mà nhóm ghi nhận được trong khoảng 1 giờ chạy xe không phải là những chiếc đinh thông thường. Qua quá trình hút đinh, lực lượng chức năng thu gom được nhiều mảnh kim loại nhỏ, sắc lẹm, được cắt đều, có cạnh bén và hình dạng bất thường, trong đó có những mảnh giống hình thoi với 4 góc nhọn.

Đội CSGT An Lạc phối hợp Đoàn Thanh niên phường Tân Tạo và Công ty IDICO hút vật sắc nhọn để bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các mảnh kim loại này nằm lẫn trong lớp bụi đường, khó nhận biết bằng mắt thường, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi mặt đường ẩm ướt. Ông Lâm Trọng Thật, Công ty IDICO - người có kinh nghiệm nhiều năm hút vật sắc nhọn trên đoạn đường này cho biết, khi bánh xe cán phải những miếng kim loại sắc như dao này sẽ không làm xì hơi bánh xe từ từ mà dễ đâm xuyên, gây sàng bánh, mất lái đột ngột, khiến người điều khiển xe máy có thể ngã ngay tại chỗ.

Chính sự nhỏ, sắc và được cắt có chủ ý của những vật này khiến mức độ nguy hiểm tăng cao, tiềm ẩn rủi ro tai nạn nghiêm trọng cho người đi đường.

"Có những lần nhóm tôi hút gần cả ký những mảnh kim loại hình thoi sắc nhọn. Nạn rải đinh xuất hiện thường xuyên vào dịp lễ, tết khi nhu cầu người dân đi lại cao. Mấy năm gần đây thì còn vài lạng nhưng vẫn đáng lo", anh Thật chia sẻ. Theo anh, nhiều trường hợp người đi đường phải thay ruột, vỏ xe giữa đường với chi phí cao gấp nhiều lần so với trong tiệm, gây thiệt hại không nhỏ, nhất là với người lao động.

Cận cảnh những mảnh kim loại được cắt bằng máy đều răm rắp, sắc nhọn như dao bị lẫn lộn trên mặt đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều người dân sinh sống và thường xuyên lưu thông qua tuyến đường Lê Đức Anh cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng rải đinh kéo dài nhiều năm qua. Đây là trục giao thông quan trọng, nối từ khu vực TP.HCM về các tỉnh miền Tây, mật độ xe máy, xe tải lưu thông dày đặc cả ngày lẫn đêm.



Khi xe máy cán phải những vật này thì người lái xe dễ bị loạng choạng, té ngã ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc xuất hiện các vật sắc nhọn trên mặt đường không chỉ gây hư hỏng phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi người điều khiển xe chạy với tốc độ cao hoặc lưu thông vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế.

Anh Trần Thanh Tú, Phó bí thư Đoàn phường Tân Tạo, cho biết thời gian qua, tình trạng vật sắc nhọn xuất hiện trên tuyến đường Lê Đức Anh diễn ra khá phức tạp. "Đây là tuyến đường lớn, kết nối về miền Tây nên lưu lượng phương tiện rất đông. Chỉ cần cán phải đinh khi đang chạy nhanh là nguy hiểm ngay, có thể té ngã bất ngờ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân", anh Tú nói.

Xe hút đinh đã đi dọc tuyến Lê Đức Anh để hút các vật sắc nhọn bị rải trên đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây là hoạt động thường xuyên của các lực lượng để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo nhóm công nhân, người dân địa phương thường gọi điện thoại phản ánh khi thấy nhiều người cùng bị lủng xe, phải dắt bộ vào đêm khuya ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Những mảnh kim loại sắc nhọn bị lẫn vào lớp bụi trên mặt đường và khó nhận biết bằng mắt thường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dù các lực lượng thường xuyên chạy xe máy để rà những vật sắc nhọn nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo anh Tú, từ khi sáp nhập phường đến nay, đây đã là lần thứ tư Đoàn Thanh niên phường Tân Tạo phối hợp Đội CSGT An Lạc và Công ty IDICO tổ chức ra quân hút đinh. Hoạt động không chỉ nhằm xử lý trước mắt mà còn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đột xuất, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên trong các phần việc vì cộng đồng.