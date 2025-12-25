Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Danh sách xe máy đi vào đường cấm bị CSGT phạt nguội trên Phạm Văn Đồng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
25/12/2025 06:30 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa công bố danh sách xe máy bị phạt nguội trên đường Phạm Văn Đồng lỗi đi vào đường cấm. Người vi phạm sẽ bị phạt 2,5 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa công bố danh sách xe máy bị phạt nguội trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hạnh Thông).

Theo CSGT, tại khu vực giao lộ giữa đường Phạm Văn Đồng và đường ngang của tuyến đường sắt Bắc - Nam là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy đi từ đường song hành đường ray xuyên qua tuyến Phạm Văn Đồng mặc dù đã có biển báo cấm. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Thói quen đi vào đường cấm, nhiều xe máy bị CSGT phạt nguội trên Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Xe máy nối đuôi nhau băng qua đường ray xe lửa, bất chấp vi phạm

ẢNH: DIỆU MI

Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm đi vào khu vực cấm nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên diễn ra khi không có mặt của lực lượng chức năng.

Nhằm quyết liệt xử lý nghiêm, phòng ngừa các hành vi gây nguy cơ mất an toàn giao thông, CSGT Hàng Xanh đã đẩy mạnh công tác ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) đối với hành vi này.

Thói quen đi vào đường cấm, nhiều xe máy bị CSGT phạt nguội trên Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Đã có biển cấm và biển phụ cảnh báo tại 2 đầu đường cấm đi vào nhưng vẫn xảy ra vi phạm

ẢNH: DIỆU MI

Theo danh sách xe máy bị phạt nguội được công bố, chỉ trong khoảng 20 phút sáng ngày 16.12, CSGT đã ghi hình 39 trường hợp vi phạm lỗi "Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển" tại khu vực đường ngang Phạm Văn Đồng.

CSGT đã gửi thông báo phạt nguội đến 39 chủ xe trên. Trong sáng cùng ngày, CSGT đã lập biên bản 8 trường hợp vi phạm lỗi tương tự.

Người dân có thể tra cứu danh sách xe máy bị phạt nguội trên đường Phạm Văn Đồng tại đây:

Danh sách xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội trên đường Phạm Văn Đồng

CSGT đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh tại số 18 đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Thói quen đi vào đường cấm, nhiều xe máy bị CSGT phạt nguội trên Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.

Dù CSGT liên tục kiểm tra xử lý tại đây nhưng người vi phạm vẫn nhan nhản

ẢNH: DIỆU MI

Thói quen đi vào đường cấm, nhiều xe máy bị CSGT phạt nguội trên Phạm Văn Đồng - Ảnh 4.

Theo hình ảnh, nhiều phụ huynh ngại đi đường vòng khi chở con đi học

ẢNH: DIỆU MI

Thói quen đi vào đường cấm, nhiều xe máy bị CSGT phạt nguội trên Phạm Văn Đồng - Ảnh 5.

Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe

ẢNH: DIỆU MI

Thói quen đi vào đường cấm, nhiều xe máy bị CSGT phạt nguội trên Phạm Văn Đồng - Ảnh 6.

Các xe vi phạm bất chấp nguy hiểm

ẢNH: DIỆU MI

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng (trung bình 2,5 triệu đồng) và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT Hàng Xanh mong nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 02837263803. Ngay khi tiếp nhận, đơn vị triển khai lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn đảm trách.

