Đời sống Cộng đồng

CSGT hướng dẫn cách đi đường đúng luật để không bị camera phạt nguội

Vũ Phượng
23/12/2025 06:30 GMT+7

CSGT TP.HCM khuyến cáo người đi đường tuân thủ tốc độ, làn đường, tín hiệu giao thông để tránh vi phạm và bị xử phạt khi camera phạt nguội phủ kín các tuyến đường.

Thời gian gần đây, CSGT đang tăng cường giám sát giao thông bằng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera trên các tuyến đường. Vì vậy, việc người đi đường bị xử phạt vi phạm thông qua hình ảnh, hay còn gọi là phạt nguội cũng trở nên quen thuộc hơn.

CSGT hướng dẫn cách tránh bị camera phạt nguội bắt lỗi - Ảnh 1.

Hệ thống camera phạt nguội dày đặc trên đường phố TP.HCM

Trước thực tế này, để đi đường an toàn và tránh bị xử phạt, mỗi người cần tự nhắc mình chấp hành đúng luật giao thông, chạy xe cẩn thận, đúng làn, đúng tốc độ. Chỉ cần ý thức hơn một chút, không chỉ tránh mất tiền phạt mà còn bảo vệ an toàn cho chính mình và người xung quanh.

Tránh bị camera phạt nguội thế nào?

Theo CSGT TP.HCM, việc bị phạt nguội thường xuất phát từ những vi phạm tưởng chừng như nhỏ nhưng lại rất nguy hiểm. Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng bạn cần tuân thủ:

1. Luôn tuân thủ tốc độ và biển báo

Quan sát biển báo: Tập trung cao độ để nhận biết các loại biển báo quy định về tốc độ tối đa/tối thiểu, cấm dừng/đỗ, làn đường bắt buộc, hay cấm rẽ/quay đầu.

Đi đúng tốc độ: Điều chỉnh tốc độ xe phù hợp với quy định trên đoạn đường đang đi, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, trường học. Đây là lỗi phổ biến nhất bị phạt nguội.

CSGT hướng dẫn cách tránh bị camera phạt nguội bắt lỗi - Ảnh 2.

Camera tự động phát hiện một số lỗi vi phạm

2. Chấp hành nghiêm quy tắc về vạch kẻ đường và tín hiệu giao thông

Tuân thủ tín hiệu đèn: Dừng lại trước vạch dừng khi đèn đỏ. Tuyệt đối không vượt đèn vàng/đỏ.

Đi đúng làn đường: Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường quy định. Không lấn làn, đặc biệt là làn xe buýt, làn khẩn cấp trên cao tốc.

Không đè vạch liền: Vạch liền màu vàng hoặc trắng cấm các phương tiện chuyển làn hoặc đè lên vạch.

3. Bảo đảm đầy đủ giấy tờ và điều kiện xe
  • Luôn mang theo GPLX, cà vẹt xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực (hoặc xuất trình trên môi trường điện tử);
  • Kiểm tra phương tiện: Bảo đảm xe có đủ gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng, còi hoạt động tốt và không chở quá tải;
  • Biển số xe rõ ràng: Giữ biển số xe sạch sẽ, không bị che khuất, hư hỏng để hệ thống camera có thể nhận diện chính xác.

4. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông

CSGT chia sẻ, việc chấp hành luật trật tự an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm mà còn là văn hóa, thể hiện sự tôn trọng tính mạng của bản thân và những người xung quanh.

Người tham gia giao thông đặt an toàn lên trên hết, không vì vội vàng mà thực hiện các hành vi nguy hiểm như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách.

CSGT hướng dẫn cách tránh bị camera phạt nguội bắt lỗi - Ảnh 3.

Phạt nguội ngày càng gắt gao hơn

Tuyệt đối không lái xe khi trước đó đã sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích. Khi lái xe không sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ trường hợp sử dụng máy trợ thính). Khi có nhu cầu sử dụng điện thoại cần dừng xe sát vào lề hoặc dừng xe trên vỉa hè.

CSGT lưu ý, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin phạt nguội của phương tiện mình định mua hoặc đang sở hữu trên các cổng thông tin điện tử chính thức của Cục CSGT hoặc cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời xử lý vi phạm.

Việc triển khai phạt nguội là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để siết chặt kỷ luật giao thông. "Thay vì lo sợ bị phạt, mỗi người dân hãy tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và coi đây là hành động cần thiết để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và trật tự", CSGT nhấn mạnh.

